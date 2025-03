Fonte: Ansa Pino Daniele

Un compleanno che sarebbe stato speciale, per Pino Daniele, e che oggi festeggiamo con le ultime parole che ha dedicato al figlio minore Francesco. L’artista partenopeo, nato il 19 marzo 1955, manca da 10 anni ma la sua musica non smette di influenzare le produzioni moderne, ispirare e guidare i nuovi musicisti verso un percorso che non sia mai banale. E così, dopo la pubblicazione di Again a novembre 2024, proprio in occasione della Festa del Papà esce Una parte di me, scritta per l’ultimo dei ragazzi che aveva avuto dalla ex moglie Fabiola Sciabbarrasi, che ha condiviso il brano sulle sue storie di Instagram.

Una parte di me, il significato dell’inedito di Pino Daniele

Il brano è una dedica al figlio Francesco, il minore dei suoi cinque avuto da Fabiola Sciabbarrasi. La data della sua pubblicazione non è casuale e, oltre a celebrare il 70° compleanno di Pino Daniele, fa anche parte delle iniziative della Fondazione Pino Daniele Ets per celebrare questa ricorrenza e i 10 anni dalla sua prematura scomparsa, avvenuta il 5 gennaio 2015, ideate sotto il sigillo 70/10 Anniversary che garantisce l’autenticità degli inediti pubblicati postumi, a cominciare da Again.

Una parte di me nasce nel 2009, in un momento di transizione tra un progetto acustico e l’idea di un album di remake arricchito da alcuni inediti. Inizialmente accantonata per motivi discografici, la composizione è stata riportata alla luce grazie al ritrovamento dei multitraccia originali. Da lì ha preso forma un attento lavoro di coproduzione, fedele alla visione di Pino Daniele: il cantautore aveva immaginato un arrangiamento orchestrale firmato da Gianluca Podio, un’intuizione che, nella versione definitiva, ha trovato finalmente la sua piena realizzazione. Il brano è disponibile dal 19 marzo su tutte le piattaforme digitali.

Firmato da Pino Daniele, autore di testo e musica, Una parte di me prende vita sotto la sua stessa produzione, affiancato nella co-produzione da Alessandro Daniele – autore della foto di copertina – e Fabrizio Bianco. L’interpretazione strumentale vede Pino Daniele alle chitarre e alla voce, affiancato da Alfredo Golino (batteria e percussioni) e Fabrizio Bianco (basso). L’ensemble d’archi, con Prisca Amori (primo violino), Mariana Dudnic (secondo violino), Gisella Horvat (viola) e Rossella Zampiron (violoncello), è stato arrangiato e diretto da Gianluca Podio e registrato presso il Mob Studios di Roma, sotto la supervisione tecnica e la ripresa audio di Jurij Gianluca Ricotti. Il tocco finale è stato affidato a Pino “Pinaxa” Pischetola, che ha curato il mix e la masterizzazione del brano.

