Sembra ormai certo che Piero Chiambretti si stia preparando al grande ritorno in Rai dopo ben 20 anni, con un programma tutto suo in onda su Rai 3

Fonte: IPA Piero Chiambretti, l'indiscrezione sul nuovo programma su Rai 3

Piero Chiambretti presto tornerà in Rai. Una “voce” che circola da diverse settimane e che, almeno parzialmente, era stata confermata dall’AD Roberto Sergio a Viva Rai 2!, accendendo la speranza dei tanti fan del conduttore che non vedono l’ora di ritrovarlo al timone di un programma tutto suo. Su quest’ultimo si aggiunge adesso qualche dettaglio in più, come riporta l’indiscrezione di TV Blog: sappiamo che sarà su Rai 3 e andrà in onda dopo il Festival di Sanremo.

Piero Chiambretti pronto a tornare in Rai dopo 20 anni

Come anticipato, una conferma velata – ma non troppo – era giunta direttamente dalla voce dell’AD Roberto Sergio che, in diretta Instagram con Fiorello a Viva Rai 2!, aveva anticipato la volontà di riportare finalmente Piero Chiambretti in Rai, la sua “casa” per tanti anni. Fino al 2003 aveva condotto Chiambretti c’è, per poi passare dapprima a La 7 e successivamente a Mediaset.

“Chiambretti ci verrà presto a trovare in Rai – aveva detto in quell’occasione il numero uno di Viale Mazzini -. Lo voglio riportare a tutti i costi. Cosa farà? Televisione. Non lo piazzeremo nella ‘zona’ di Fazio, ma sarà sempre su Rai 3. Poi ti verrà a trovare e te lo dirà lui”.

Dal canto suo il conduttore, intervistato lo scorso dicembre dal Quotidiano Nazionale dopo aver ricevuto il Premio Boniello – Amici di Capri, era stato piuttosto vago in merito ma senza nascondere una certa nostalgia nei confronti di Mamma Rai: “Al momento sono senza contratto: quindi potrei farlo con tutti o con nessuno. Bisogna capire dove andrò, se andrò. Non lo nego: il desiderio, anche romantico, di tornare dove ho cominciato c’è. Ma nulla è stato definito. In questo momento sono totalmente uccel di bosco: spero di non finire impallinato”.

L’indiscrezione sul nuovo programma di Piero Chiambretti

Tra una voce e l’altra e dichiarazioni senza alcuna certezza, ci ha pensato TV Blog ad aggiungere qualche dettaglio in più in merito al programma che, almeno in teoria, dovrebbe finire nelle mani di Piero Chiambretti. Assodato che sarebbe ormai certo il ritorno del conduttore in Rai, il portale ha confermato che “La direzione intrattenimento prime time diretta dal capitano Marcello Ciannamea sta lavorando alacremente insieme al conduttore valdostano per allestire questa nuova produzione televisiva“.

“Il programma che segnerà il ritorno a casa di Piero Chiambretti andrà in onda da inizio maggio – prosegue l’indiscrezione -. Ci sono novità anche sulla sua collocazione. Il programma conquista la serata del martedì di Rai 3. Una serata certamente difficile che ha patito la fuga di Bianca Berlinguer verso le dorate mura di Rete 4. Avanti popolo, il programma che ha dovuto all’ultimo minuto mutare i suoi connotati per obbedire alle esigenze della Rai di coprire quello slot, non ha infatti potuto centrare l’obbiettivo”.

Chiambretti dovrebbe tornare in onda, dunque, dopo il Festival di Sanremo, anticipato da una nuova edizione di Petrolio con Duilio Gianmaria. “La sua messa in onda è prevista da maggio, nella prima serata del martedì di Rai 3, per otto settimane – aggiunge TV Blog -. È già previsto poi un suo ritorno nell’autunno di Rai3 nella sua collocazione definitiva”.