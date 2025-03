Fonte: Ufficio stampa Sky I Complici

Prosegue l’avventura di Pechino Express 2025, l’adventure show condotto da Costantino della Gherardesca con l’aiuto del simpaticissimo Fru. Per gli agguerriti viaggiatori, si tratta della quarta tappa del loro viaggio che li porterà fino al tetto del mondo. Salutate le verdeggianti Filippine, le coppie in gara, nella puntata in onda giovedì 27 marzo, sono sbarcati in Thailandia, la “terra del sorriso”.

Le 7 squadre in gara, lasciatesi alle spalle casette di pescatori e trekking nella giungla, hanno affrontato le sfide di una grande città, partendo dalla grande Khon Kaen in direzione delle colline di Khek Noi, dove le prime tre coppie hanno ottenuto la qualificazione per la prima prova immunità di quest’edizione. E si prosegue fino alla città di Phitsanlulok, in un tragitto lungo ben 405 km, da percorrere come sempre esclusivamente in auto stop. Passando per suggestivi villaggi, esotiche città e il più grande tempio di Buddha al mondo.

Tante, come sempre, le emozioni. Quelle offerte dagli abitanti del luogo e, non di meno, quelle della competizione. Con i concorrenti, come sempre, desiderosi di arrivare per primi al tappeto rosso e ottenere così l’immunità, mentre la busta nera incombe con il suo ineludibile verdetto che potrebbe costare l’eliminazione a una delle coppie in gara. Ecco le nostre pagelle della quarta tappa.

Medagliati: niente può fermarli, 8

Iniziano il loro viaggio in Thailandia con un malus, costretti a posticipare la partenza e a preparare un piatto di pasta all’esigente Fru. Eppure, la fortuna arride gli eroi e Jury Chechi e Antonio Rossi sono tra i primi a trovare il passaggio. Aiuta, forse, il loro essere a dir poco adattabili: dal seggiolino per bambini al camioncino penitenziario, sono disposti a tutto pur di arrivare destinazione. Niente può fermarli, tranne forse le prove di memoria, che continuano a essere il tallone d’Achille di questi uomini supersonici. Anche per questo, stavolta – e per loro è una novità – devono accontentarsi della medaglia di bronzo.

Le Atlantiche sbagliano strategia, 6

Fonte: Ufficio stampa Sky

L’outfit giusto ti apre molte porte, eppure il tentativo di trovare passaggio grazie a top e minigonna non si rivela una scelta vincente per Ivana Mrazova che, assieme alla compagna Giale De Donà, fatica a ingranare nel corso della prima tappa thailandese. Complice anche l’eccesiva delicatezza che rende alle due modelle difficile approcciarsi agli insetti la cui compagnia è imposta dagli autori senza pietà. Infine, però, nonostante qualche inciampo, Ivana e Giale tirano fuori la grinta giusta e, dopo un’incredibile rimonta, salgono per la prima volta sul podio di Pechino Express, guadagnandosi il secondo posto della prima tappa in Thailandia.

Estetici: l’unione fa la forza, 7

Dopo aver assunto il ruolo di giustizieri nella tappa precedente, gli estetici Giulio Berruti e l’amico e collega Nicolò Maltese cambiano strategia e non si tirano indietro di fronte alla possibilità di unirsi agli avversari per arrivare prima a destinazione. Condividono il passaggio con i fratelli Magici e in seguito gli regalarono anche un mezzo veloce. I belli di quest’edizione continuano a mostrarsi anche bravi e, ancor di più, determinati. Nemmeno stavolta Giulio si ferma, nonostante i dolori della fibromialgia da cui è affetto. Il loro buon carattere, infine, li premia. Penultimi in classifica, vengono salvati dalla busta nera grazie all’amicizia delle sorelle Togni.

Cineasti: la coppia che scoppia, 6

Non sembra disposta a nessuna alleanza, al contrario, Nathalie Guetta, forse neppure a quella con il suo compagno di viaggio Vito Bucci che, giunto ormai al limite della sopportazione, minaccia più volte di “lanciarla fuori dal finestrino”. Le litigate tra i due si fanno sempre più frequenti e accese, mentre l’attrice appare sempre più nervosa, ma la gara non sembra risentirne. Sempre ultimi, in Thailandia si registra il loro grande recupero. Infine, Vito e Nathalie si piazzano in una dignitosissima quarta posizione.

Le Sorelle sempre più grintose, 10

Se, dopo aver eccelso nell’ultima gara delle Filippine, la prima tappa in Thailandia sembrava non essere iniziata nel migliore dei modi per le sorelle, è bastato poco per ricredersi. Anche stavolta, Debora e Samanta Togni hanno mostrato di essere una delle coppie più agguerrite di questa edizione. Si qualificano alla prima prova immunità di Pechino Express 2025 e la affrontano da vere guerriere, proseguendo a discapito di infortuni e ostacoli. Unite e complici, si supportano a vicenda e, insieme, si aggiudicano la vittoria di questa puntata. E nel congratularsi l’un l’altra, ci regalano uno dei momenti più teneri dello show.

I Magici si lasciano andare, 9

Fonte: Ufficio stampa Sky

Pechino Express è una gara ma, ancor di più, è l’occasione di esplorare Paesi lontani e culture sconosciute in un modo così intenso che è difficile riproporre anche per i viaggiatori più esperti. Dopo qualche tappa con il freno a mano tirato, forse per via di un’eccessiva preoccupazione le dinamiche di gioco, Jey e Checco Lillo iniziano a godersela. E noi ce la godiamo a guardarli ballare, scherzare e intrattenere. Divertimento fa rima con vittoria per i giovani partenopei che trionfano alla Prova Immunità, aggiudicandosi di diritto la partecipazione alla prossima tappa. Nonché il piacere di smettere di correre e ammirare il paesaggio, anche se solo per un giorno appena.

Complici affezionati alla polemica, 3

Prima, ce l’avevano con i Magici, accusati di essere troppo “competitivi”. In seguito, hanno trasformato l’amicizia con i Ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo in una guerra fredda. Stavolta, Dolcenera e Gigi Campanile scelgono come bersaglio la buffa Nathalie. L’attrice, non si può negare, sa essere cattivella, ma definirla “disumana” è troppo. E arriva poi il turno dei Medagliati, colpevoli di aver rubato un passaggio. Stavolta, a elargire commenti al vetriolo è Gigi, che si azzarda a dar degli “anziani” ai, seppur invero non più di primo pelo, decisamente aitanti concorrenti.

Pechino Express piace perché lontano dalle baruffe tipiche del reality classico, ma Dolcenera e compagno sembrano non averlo ancora capito. L’ultima litigata del giorno gli costa la salvezza: le Sorelle, chiamate a scegliere, preferiscono gli Estetici e mandano i Complici incontro alla tanto temuta busta nera. La quarta, però, è stata una tappa “non eliminatoria”: per la seconda volta Gigi e Dolcenera si salvano per un pelo.