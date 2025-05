Pechino Express 2025, le pagelle della nona tappa: Estetici sfortunati (6), Complici primi finalisti (9)

Fonte: Ufficio stampa Sky I Complici sono i primi finalisti di "Pechino Express 2025"

La semifinale di Pechino Express 2025 ha regalato ai concorrenti un vero concentrato di adrenalina, colpi di scena e percorsi al limite della resistenza. Le ultime quattro coppie in gara, nella puntata di giovedì 1° maggio, si sono sfidate lungo i 305 chilometri che separano Pokhara dalla capitale Kathmandu, nel cuore del Nepal. Un viaggio intenso, che ha permesso alle prime due coppie ad arrivare al Libro Rosso di guadagnate l’accesso a una prova vantaggio divertente quanto surreale: l’Elephant Football.

Il tutto, ovviamente, raccontato con ironia e ritmo da Costantino della Gherardesca, affiancato dal suo fidato e sorprendentemente inviato Fru.

Il resto della corsa è stato tutto in salita tra tratti in jeep su strade sterrate, sfide da superare con solo un euro in tasca e la stanchezza che ha iniziato a farsi sentire. Ma alla fine, dopo l’ennesima prova di coraggio, memoria e stomaco, è stato svelato il verdetto: Solo tre delle quattro coppie di viaggiatori hanno ufficialmente vinto un biglietto per la finalissima. Ecco le nostre pagelle.

Fabio Caressa, la Football Flag (10)

Icona indiscussa di questa puntata, Fabio Caressa rientra in gioco per una puntata e continua a mantenere la sua sportività e la voglia di mettersi in gioco. Punto a favore, ovviamente, il suo ruolo di bandiera, che gli permette di diventare l’uomo che “non deve dimostrare più nulla” dosando perfettamente partecipazione e leggerezza. Il suo ruolo da Football Flag gli toglie pressione e gli regala la libertà di muoversi come un jolly tra i concorrenti.

A renderlo ancora più iconico sono i video-ricordo della sua edizione del 2024: piccoli momenti di nostalgia che divertono e scaldano il cuore. Un ritorno graditissimo.

I Medagliati (troppo) di corsa (8)

Anche in questa puntata, i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi di dimostrano grandi campioni nonostante qualche battuta d’arresto: nella prima parte della gara ottengono ottimi risultati nella prova tra barca e camminata, ma sono più impacciati nella sfida del mantra che faticano a memorizzare. In più, la presenza di Caressa e la sua Football Flag sembra quasi deconcentrarli.

Pedalano come se avessero il Tour de France nel sangue, ma la voglia di arrivare si dimostra un ostacolo: arrivano al Libro Rosso senza capire di dover portare avanti delle prove preliminari e perdono un po’ di tempo.

I due non si perdono comunque d’animo, segno che la sportività non teme la sfortuna. Secondi al Libro, ricevono un enorme cappello come malus e proseguono la gara. Vengono bersagliati dalle scimmie nel corso della salita verso il traguardo della tappa e alla fine ce la fanno: secondi al Tappeto rosso, sono ufficialmente in finale. Meritato.

Gli Estetici sfortunati (6)

Per gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese non è proprio giornata: tra passaggi faticosi, bus che fora una gomma e Nicolò che non riesce proprio a tenere il suo piatto di lumache nello stomaco, i due viaggiatori appaiono più affaticati e spenti delle tappe precedenti. un po’ spenti. Arrivano due volte ultimi: sia al Libro che al Tappeto rosso.

Il vero colpo di scena, e la fortuna, arriva quando vengono salvati dai Complici, i loro ormai indiscussi antagonisti: la coppia decide infatti di salvarli dall’eliminazione e di renderli ufficialmente finalisti. Li aspettiamo nella prossima puntata con più grinta (e meno sfortuna, magari).

I Complici primi finalisti (9)

Diventati ormai temibili, i Complici non sbagliano un colpo: mangiano lumache, pedalano senza sosta e prendono passaggi con una naturalezza disarmante. Primo posto al Libro Rosso, vittoria nella prova vantaggio, primi al Tappeto: un percorso che gli apre le porte della finale.

Grande lucidità e correttezza anche nella fase eliminatoria: nominano le Atlantiche spiegando di volersi giocare la finale con i più forti, causando ufficialmente la loro uscita dal programma.

Le Atlantiche sempre in bilico (6)

Fortunatissime nella prima parte della gara tra alloggi, passaggi e ricerca di persone per poter portare a termine la sfida della football flag di Caressa.

Ancora una volta, lo zoccolo duro delle Atlantiche è il cibo: lo spuntino a base di lumache mette in grossa difficoltà Ivana. Terze al Libro, faticano nella seconda parte della gara per via delle sfide che non permettono alla coppia di brillare. Terze al Tappeto, vengono però eliminate a causa della busta nera. Peccato, perché avevano trovato finalmente un equilibrio. Escono tra le lacrime e il rammarico, ma a testa alta.

Elephant Football, la prova vantaggio (10)

Tra gli highlights della puntata, spicca la Elephant Football: una versione pachidermica del polo, in cui i concorrenti, con una palla da calcio, devono segnare più gol possibili… in sella a un elefante! Un momento surreale ed esilarante, con il commento tecnico di Caressa e Costantino a rendere tutto ancora più teatrale.

La vincono – ovviamente – i Complici, guidati dalla determinazione di Dolcenera, che riesce a chiudere la partita con un rigore che mette in ginocchio i Medagliati.