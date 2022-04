Pechino Express, fuori Costantino della Gherardesca: chi lo sostituisce

Pechino Express 2022, le coppie in gara, quando inizia e dove vederlo

Costantino della Gherardesca è costretto ad abbandonare il treno di Pechino Express 2022. Una decisione sofferta ma necessaria, visto l’infortunio che lo ha colpito nel corso delle registrazioni e che gli impedisce di proseguire con la conduzione del celebre reality itinerante, che vede alcune coppie di vip alle prese con un incredibile viaggio per tappe. L’adventure game di Sky Uno, però, non si ferma e Dagospia ha rivelato chi sostituirà il nobile conduttore.

Pechino Express, chi sostituisce Costantino della Gherardesca

La notizia al momento è stata riportata sotto forma di indiscrezione da Giuseppe Candela su Dagospia, ma di fatto l’infortunio subito da Costantino della Gherardesca durante le riprese di Pechino Express 2022 gli impediscono di proseguire la sua avventura itinerante. Non ci sono attualmente comunicazioni ufficiali da parte della produzione dell’adventure game in onda su Sky Uno, ma a quanto pare a sostituire il conduttore sarà una vecchia conoscenza del programma.

Si tratterebbe di Enzo Miccio, il celebre wedding planner che ha partecipato alla terza puntata di questa stagione di Pechino Express proprio insieme a Costantino della Gherardesca, in qualità di “disturbatori” ufficiali delle coppie in gioco. Un’apparizione che è stata ben gradita dai telespettatori e, in fondo, una sostituzione che – se fosse confermata – non potrebbe che essere una carta vincente.

I fan di Pechino Express, però, ricorderanno certamente che Enzo Miccio ha già partecipato in qualità di concorrente nell’edizione numero otto, in coppia con la collega Carolina Giannuzzi. Coppia che allora riuscì a guadagnarsi il secondo posto in classifica.

C’è un altro punto interrogativo a cui non siamo in grado di dare risposta: quando subentrerà Enzo Miccio? Anche qui, al momento non ci è dato saperlo ma con molta probabilità non avverrà nella quinta puntata dell’adventure game, in onda giovedì 7 aprile 2022.

Pechino Express, prosegue La Rotta dei Sultani

La Rotta dei Sultani, questo il tema della nona edizione di Pechino Express che sta riscuotendo un buon successo tra gli appassionati dell’adventure game. Giovedì 7 aprile 2022 va in onda la quinta di dieci delle puntate previste del programma in onda su Sky Uno, con un percorso davvero fantastico (oltre che impervio): più di 7000 chilometri che si dipanano tra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi e la finale prevista nella futuristica Dubai.

Come nelle precedenti edizioni, anche quest’anno i partecipanti hanno a disposizione un equipaggiamento minimo (un piccolo zaino) e 1 euro in valuta locale al giorno e a persona, per le spese strettamente necessarie. C’è, però, una novità mica da poco: le coppie non solo si possono muovere esclusivamente in autostop, ma si trovano a fronteggiare traversate nel deserto in groppa ai dromedari e viaggi con qualsiasi tipo di mezzo (persino i trattori).

Nella puntata del 7 aprile 2022, le coppie ancora in gioco lasciano la Turchia per trasferirsi in Uzbekistan, il secondo Paese della Rotta dei Sultani. Impegnati nelle prove sono Gli Scienziati – Barbascura X e Andrea Boscherini, I Fidanzatini – Rita Rusic e Cristiano Di Luzio, I Pazzeschi – Victoria Cabello e Paride Vitale, Gli Sciacalli – Fru e Aurora Leone, Italia-Brasile – Nikita Pelizon e Helena Prestes, Gli Indipendenti – Bugo e Cristian Dondi e Mamma e Figlia – Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni.