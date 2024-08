Il calendario delle Paralimpiadi 2024. I canali per guardarle anche in streaming e i campioni italiani in gara

Dopo le avvincenti Olimpiadi 2024, Parigi è pronta a ricominciare. Sono già in arrivo nella capitale francese gli atleti delle Paralimpiadi, la cui cerimonia d’apertura è prevista per mercoledì 18 agosto. Le gare ci accompagneranno fino al rientro sui banchi, con la festa di chiusura domenica 8 settembre. Ecco dove seguire la competizione e i campioni italiani che, senza dubbio, ci regaleranno grandi emozioni.

Dove guardare le Paralimpiadi di Parigi 2024

A far da cornice alle gare paralimpiche, così come già successo con le Olimpiadi, saranno i luoghi più suggestivi della più romantica delle città europee. Gli eventi equestri si terranno nella regale Reggia di Versailles; il Grand Palais accoglierà la scherma e il taekwondo. Il tiro con l’arco avrò luogo a Les Invalides e la Torre Eiffel troneggerà sulle partite di calcio. Il Roland-Garros, infine, ospiterà il tennis e il volley.

E dove ammirare questo imperdibile spettacolo se non si ha la fortuna di potervi assistere dal vivo? Sulla Rai, che per la prima volta trasmetterà le Paralimpiadi al completo, tutte le 11 giornate e i 500 eventi visibili. Si inizia alle 8.45 del mattino e si prosegue fino alla notte. Su Rai2 e su Rai Sport HD. I giochi saranno visibili, gratuitamente, anche in streaming, sulla piattaforma RaiPlay. Qui, ogni giorno, andrà in onda anche una sintesi quotidiana, in diretta da Casa Italia, per rivivere i momenti più salienti della giornata.

Gli atleti italiani da tenere d’occhio

Saranno 114 gli atleti italiani che gareggiano alle Paralimpiadi 2024, concorrendo in 17 diverse discipline. Immancabile la campionessa di scherma Bebe Vio, alla sua terza partecipazione, forte della vittoria di Tokyo 2020. Vio arriva a Parigi con la sua solita grinta: “I Giochi Paralimpici sono una figata” ha dichiarato sorridente. Al suo fianco, la professoressa classe 1982 Rossana Pasquino, alle sue seconde Paralimpiadi, in cerca della gloria nella sciabola individuale.

Giovanissima stella in ascesa è Riccardo Bagaini. Nato nel 2000 correrà più veloce del vento: è lui il primo atleta amputato ad aver abbattuto il muro dei 50 secondi nei 400 metri. Corre e salta Martina Caironi, velocista con due medaglie d’oro e tre d’argento nel cassetto e protesi decorate da un’amica tattoo artist con messaggi inclusivi. Completano il dream team dell’atletica il corridore Fabio Bottazzini e il saltatore Marco Cicchetti.

Ai pedali Mirko Testa, 30enne milanese è tra i più forti nell’handbike a livello mondiale. Dopo aver conquistato il gradino più alto del podio in alcune delle gare più importanti della categoria, arriva a Parigi e non tornerà a casa senza una medaglia. Presente anche uno degli atleti paralimpici più vincenti di sempre: il nuotatore Federico Morlacchi, vincitore di otto medaglie, tra una d’oro zecchino a Rio 2016.

Ancora, la veterana Francesca Porcellato, che eccelle in tutto ma quest’anno ha scelto di dedicarsi al ciclismo. Il velocista e fondatore dell’associazione Bionic People Alessandro Ossola, che sensibilizza sulle disabilità e, sul campo, dimostra tutta la forza delle “persone bioniche” come lui. Non vediamo l’ora di vederli in pista e fare il tifo per loro.