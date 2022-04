Palinsesto Pasqua 2022, dove e quando vedere le celebrazioni in tv

Dopo due anni di celebrazioni caratterizzate dalle restrizioni imposte dalla pandemia, il palinsesto di Pasqua 2022 riapre a una serie di eventi che tengono compagnia ai telespettatori da sempre. Si tratta di una programmazione certamente importante, dal momento che non solo propone tutti i riti della Settimana Santa, ma è anche segno di una ripartenza che abbiamo atteso per molti mesi.

Palinsesti Pasqua 2022, dove vedere le celebrazioni

Le immagini di Papa Francesco in una Roma avvolta dalle tenebre e completamente deserta rimarranno scolpite nella nostra mente per molto tempo. La Pasqua 2022 è quindi la giusta occasione per lasciarci alle spalle tutti i momenti difficili vissuti e ripartire da quel dolore che ci ha segnati. Le misure adottate per le celebrazioni della Settimana Santa 2022 sono certamente meno restrittive rispetto al 2020 ma anche al 2021, in cui si era concessa la presenza di poche persone e dotate di tutte le protezioni personali adeguate.

Come di consueto, è Rai1 a tenere il monopolio delle celebrazioni religiose dedicate alla Pasqua, trasmesse in contemporanea con Tv2000. Grande attesa per la Via Crucis con Papa Francesco, uno dei momenti più suggestivi e spirituali dei giorni che precedono la Festività più importante dell’anno liturgico della Chiesa Cattolica.

Quando vedere Papa Francesco in tv

Il calendario non ha subito grande variazioni rispetto agli anni passati. A fare la differenza è però la presenza di tanti fedeli che dà significato ai riti pasquali. La tradizione si ripete, di anno in anno, a cominciare dalla Messa del Crisma del Giovedì Santo, per proseguire fino alla domenica di Pasqua.

14 aprile 2022 – Giovedì Santo

ore 9.30 – Tv2000: Messa del Crisma

ore 17.00 – Tv2000: Celebrazione della Passione

ore 21.00 – Rai 1 e Tv2000: Via Crucis in diretta dal Colosseo

ore 19.30 – Tv2000: in diretta dalla Basilica vaticana la Veglia pasquale

ore 09.50 – Rai 1 – Tv2000: Messa di Pasqua seguita dalla benedizione ‘Urbi et Orbi’ dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro

18 aprile 2022 – Lunedì dell’Angelo (Pasquetta)

ore 17.30 – Tv2000: Pellegrinaggio degli adolescenti a Roma e l’incontro con Papa Francesco.

Gli speciali per la Pasqua 2022

Come da tradizione, la diretta della Via Crucis su Rai1 viene anticipata dall’approfondimento di Porta a Porta condotto da Bruno Vespa. L’appuntamento è per le 20,30 e, quest’anno, ha un titolo molto speciale: La Via Crucis dell’Ucraina. Il Venerdì Santo di Rai1 non finisce con la Via Crucis ma continua con Viaggio nella Chiesa di Francesco – Speciale Venerdì Santo, alle 23, e con il tradizionale Concerto di Pasqua dal Duomo di Orvieto alle 23,35.

Il palinsesto di Rai1 si modifica fino a domenica 17 aprile, con la prima serata dedicata all’evento speciale Papa Francesco e il racconto dei Vangeli, realizzato in collaborazione con Rai Cultura e condotto da Monica Maggioni. L’apertura è invece affidata a Roberto Benigni, precisamente dalle 21,25. Alle 21,40, invece, va in onda il documentario Volti dei Vangeli di Renato Cerisola. Alle 22,35, la linea passa a Monica Maggioni con la conduzione di Speciale Tg1.