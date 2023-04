Palinsesti Rai e Mediaset estate 2023: tutte le novità e ritorni graditi

Fonte: Ufficio Stampa Michelle Hunziker in Michelle Impossible

Rai e Mediaset anche questa volta non deludono: i palinsesti per l’estate 2023 sono ricchi e pronti per essere gustati. Il periodo estivo, che va dal 28 maggio al 2 settembre sarà all’insegna delle serie tv, e questa non è una novità, ma tra i programmi proposti ci saranno anche dei graditi ritorni, perfetti per accompagnarci nei mesi più caldi. Sediamoci comodi e scopriamoli insieme.

Mediaset: torna Temptation Island su Canale 5

È proprio il programma condotto da Filippo Bisciglia a dominare la programmazione estiva di Mediaset. Temptation Island, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi torna in onda dopo un anno di pausa ed è senza dubbio il titolo di maggiore peso di Canale 5, considerando anche l’interesse generato nelle scorse edizioni dal reality. Andrà in onde il lunedì sera, prendendo così il posto de L’Isola dei Famosi.

Per tutti gli altri giorni, comunque, l’offerta certo non manca. Il martedì sono in programma fiction alternate a film per tutti i gusti. Il mercoledì troveremo New Amsterdam, Signora Volpe, Bayond Paradise, The Forest Of The Missing. Il giovedì sera sarà all’insegna delle risate le repliche di Zelig e Scherzi a Parte. Al venerdì la serie tv La Ragazza e l’Ufficiale mentre al sabato le repliche degli amatissimi Michelle Impossible e Lo Show dei Record. Non mancherà certo il “buongiorno”: al mattino Simona Branchetti condurrà su Canale 5 Morning News, per poi lasciare spazio alle repliche di Forum. Nel fine settimana invece troveremo le Storie di Melaverde e Melaverde alla domenica.

Fonte: Ufficio Stampa Fascino

Non cambia invece l’appuntamento pomeridiano con Beautiful e Terra Amara. Ma la nuova soap del daytime sarà La Promessa. Infine, la fascia del preserale sarà condita dalle repliche di Caduta Libera con Gerry Scotti.

Dal 12 giugno Paperissima Sprint prenderà il posto di Striscia La Notizia. In prima serata spazio a repliche di Le Iene Presentano Inside e Italia1 on Stage. A partire da luglio ci potremo godere Battiti Live occuperà il martedì di prima serata; la serata del mercoledì prevede invece Chicago P.D. e giovedì toccherà a FBI: Most Wanted; Chicago Fire si collocherà di venerdì e al sabato i film dedicati ai più piccoli. Alla domenica sera si alternano film e Freedom con Roberto Giacobbo in replica.

Rai estate 2023: repliche e novità per tutti i gusti

Passiamo ora alla rete ammiraglia. Il palinsesto di Rai 1 alternerà fiction proprie, in replica, e serie tv d’acquisizione. Dunque ritroveremo Blanca, Scomparsa, L’Allieva 3, Di Padre in Figlia, Il Giovane Montalbano e Nero a Metà 3, ma non solo. Tra le novità ci saranno Sophie Cross-Verità nascoste, serie francese che annunciata per l’autunno scorso e che è stata rimandata fino ad ora. Potremo godercela dal 13 al 26 giugno.

Luglio, invece, sarà il mese di Reviva e Hotel Portofino. Quest’ultima è una produzione già nota agli abbonati della pay tv, dal momento che è andata in onda su Sky (la seconda stagione è in programmazione in queste settimane). Sempre da Sky, inoltre, giungerà su Rai 1 Alfredino-Una storia italiana, la miniserie in due puntate con Anna Foglietta sulla tragedia di Vermicino andata in onda due anni fa in occasione dei quarant’anni dall’episodio da cui, poi, nacque la Protezione Civile.

Rai 2 affida al pomeriggio feriale le repliche di Squadra Speciale Cobra 11, a cui seguiranno quelle del ciclo di film-tv tedesco Omicidi nel lago, di Castle, di Candice Renoir, di Hawaii Five-0 ed Ncis. In prima serata, invece, ecco le prime tv, come quelle della domenica sera della seconda stagione di Csi Vegas (dal 30 giugno), della quinta stagione di 911 e della terza di 911 Lone Star (dal 30 luglio).

Il lunedì sera sarà dato spazio al nuovo legal drama Che Todd Ci Aiuti e la nuova edizione di Squadra Speciale Cobra 11. Il mercoledì sera torna invece l’appuntamento con la dodicesima stagione di Delitti in Paradiso.

Il venerdì, dopo la conclusione di The Good Doctor 6 ci saranno altre due novità: la serie spagnola Tutti Mentono (dal 7 al 21 luglio) e la miniserie francese L’isola delle trenta bare (dal 28 luglio all’11 agosto), remake dell’omonimo sceneggiato del 1979, tratto da un romanzo del 1919.