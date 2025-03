Oscar 2025, la Gift Bag vale 200mila dollari. Cosa conteneva

Una "magra" (o forse no) consolazione per chi non ha portato a casa l'Oscar: cosa c'è nella Gift Bag dal valore di poco più di 200mila dollari

Vincere l’Oscar è il sogno di ogni attore, attrice, regista, ma non è l’unico premio che viene assegnato in serata. Per i candidati agli Oscar, da ormai un bel po’ di anni, è prevista una borsa regalo “Everybody Wins”, tutti vincono. Una filosofia che non è male, se ci pensiamo, anche se concorrere per gli Oscar non è così frequente. Ma cosa contiene questa famosa Gift Bag dal valore stellare di poco più di 200mila dollari? Un premio consolatorio con tante chicche.

Cosa contiene la Gift Bag degli Oscar 2025

Everybody Wins, ma c’è chi porta a casa l’Oscar e chi se ne va (anche) alle Maldive e scopre pure i suoi antenati: stando ai documenti di CNBC, la Gift Bag contiene prodotti e viaggi. Proprio così: prodotti a base di cannabis (pre-roll e bevande al THC), ma anche un meraviglioso soggiorno di quattro notti in un resort super esclusivo alle Maldive (valore: 23mila dollari), un soggiorno in un hotel di Barcellona (5.200 dollari), oltre a un’esperienza “Vip Family History Experience di AncestryDNA”, in cui un genalogista va a ricostruire l’albero genealogico del candidato. E non costa mica poco, più del soggiorno alle Maldive: 25mila dollari. E persino un servizio di project management per un valore di 50mila dollari da Maison Construction con sede a Los Angeles.

Naturalmente al suo interno ci sono ulteriori prodotti, come un tagliere John Boos da 240 dollari, fazzoletti da taschino di lusso e prodotti per la cura della pelle di un noto marchio svizzero, per un totale di 1.570 dollari. A realizzare la Gift Bag per i candidati agli Oscar è Distinctive Assets. Lash Fary, il fondatore, ha spiegato di realizzare la borsa pensando in ottica celebrities. Ovviamente. “Cosa vorrebbero i vip?”. Per crearla, si avvale della collaborazione di brand, ma non solo: la Gift Bag degli Oscar 2025 sostiene le persone colpite dagli incendi boschivi di Los Angeles. All’insegna della generosità, include inoltre un abbonamento annuale per il supporto a Bright Harbor, con possibilità di regalare ad amici e familiari altri 10 abbonamenti, per sostenere le vittime dei disastri.

A chi viene regalata la Gift Bag?

Non tutti i candidati ricevono la Gift Bag: la Distinctive Assets, in realtà, non è affiliata all’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, ed è Lash Fary a decidere a chi viene consegnata. Nell’elenco dei fortunati rientrano i candidati nelle categorie di Miglior attore protagonista e Miglior attrice protagonista, Miglior attore non protagonista e Miglior attrice non protagonista, oltre ai cinque candidati alla Miglior Regia. E naturalmente non possiamo dimenticare il conduttore: nel 2025, a condurre la cerimonia è stato Conan O’Brien. Quindi, Demi Moore, (che ha partecipato brevemente all’After Party dopo la cerimonia), Isabella Rossellini e gli altri che non hanno vinto possono comunque beneficiare di questo “dono”.

Così i candidati vivono un pizzico della magia di Hollywood, dove tutto è possibile, considerando che – ma è un rumor – la Gift Bag potrebbe contenere persino un buono per la liposuzione. Di certo non vanno considerate come una “magra” consolazione, considerando che il valore totale degli oggetti è di 13mila dollari (inclusi numerosi prodotti per il make-up), oltre a esperienze di lusso. Chi riceve la borsa è tenuto, tuttavia, a pagare le tasse, ma solo sui beni fisici contenuti al suo interno.