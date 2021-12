Oggi è un altro giorno, perché non va in onda il 17 dicembre

Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

Breve pausa per Oggi è un altro giorno, l’appuntamento quotidiano di Rai1 condotto da Serena Bortone: la puntata di venerdì 17 dicembre 2021 non va infatti in onda, per lasciare spazio ad un evento particolarmente importante. Si tratta di Telethon, che come ogni anno durante il periodo natalizio sbarca in tv con una serie di programmi dedicati all’intrattenimento e alla sensibilizzazione verso la ricerca medica.

Oggi è un altro giorno, la puntata non va in onda

Dunque, il consueto appuntamento pomeridiano del 17 dicembre con Oggi è un altro giorno non va in onda. Al suo posto, a partire dalle ore 14:00, c’è invece la maratona Telethon: la Rai tiene particolarmente alla lunga sfilza di programmi che la compongono, e che ormai da anni ci tengono compagnia con l’avvicinarsi del Natale. La 32esima edizione della “corsa” di beneficenza vede come protagonisti molti dei volti più amati dagli spettatori. Da Milly Carlucci, che con il suo Ballando con le stelle ha aperto la maratona, ad Amadeus, che invece la chiuderà al timone di una puntata speciale de I Soliti Ignoti, passando per tanti personaggi come Eleonora Daniele, Lorena Bianchetti e Francesca Fialdini.

Non c’è invece Serena Bortone, che lo scorso anno aveva mantenuto il suo posto a Oggi è un altro giorno anche durante la settimana dedicata a Telethon. In quell’occasione, aveva condotto una puntata straordinaria regalandoci persino uno splendido omaggio a Fabrizio Frizzi, che è stato per tanto tempo il volto simbolo della Fondazione contro le malattie genetiche rare. Stavolta, dicevamo, la Bortone va in pausa. Ad annunciarlo è stata lei stessa su Instagram, che salutando i suoi fan al termine della puntata di giovedì 16 dicembre ha presentato i suoi “sostituti”.

“Cucù! Ci vediamo lunedì! Domani pomeriggio Telethon con Paolo Belli, Arianna Ciampoli e Tiberio Timperi” – si legge sul suo profilo social. Sono loro, dunque, a prendere il posto di Serena per questa occasione così speciale. Naturalmente si tratta solo di un appuntamento: da lunedì 20 dicembre 2021 tutto torna alla normalità, seppure solo per pochi giorni. Si stanno infatti avvicinando le vacanze di Natale, e nel palinsesto festivo non è prevista la messa in onda di Oggi è un altro giorno, che tornerà solamente all’inizio dell’anno prossimo.

Serena Bortone, il volto di Oggi è un altro giorno

Serena Bortone è da due anni alla guida dello show pomeridiano di Rai1, che si è rivelato un grande successo. La giornalista televisiva ha fatto molta strada negli ultimi tempi, ed essersi guadagnata uno spazio così importante sulla rete ammiraglia è forte il suo traguardo migliore. La trasmissione, d’altronde, ha tutte le carte in regola per continuare ad ottenere ottimi riscontri tra il pubblico: ogni giorno porta in scena indimenticabili personaggi del mondo dello spettacolo, facendoci rivivere grandi emozioni con le sue interviste curiose e sempre interessanti.