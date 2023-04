“Oggi è un altro giorno”, Fabio Testi si confessa sulle donne della sua vita

Fonte: Ansa Fabio Testi si racconta

Fabio Testi, ospite della puntata del 27 aprile di Oggi è un altro giorno, ha raccontato aneddoti sulle donne della sua vita, dalle colleghe agli amori indimenticabili, citando, tra le altre, Ursula Andress, Anita Ekberg, Laura Antonelli e la prima moglie, Lola Navarro, madre dei suoi tre figli. Ripercorrendo la sua lunga e importante carriera, l’attore ha anche svelato il suo prossimo ruolo, al fianco di Robert De Niro, in una pellicola dedicata a Enzo Ferrari.

Fabio Testi si racconta: “Le donne mi hanno insegnato a sognare”

Un latin lover è sempre un latin lover, anche a 81 anni, quasi 82. Ne è la dimostrazione Fabio Testi che, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha raccontato non solo la sua grande carriera, durante la quale è stato diretto dai registi più importanti, ma anche i grandi amori, e il suo rapporto, ancora intenso, con il mondo femminile. Introdotto in studio da una cara amica, Eva Grimaldi, alla quale proprio lui consigliò il primo concorso di bellezza per entrare nel mondo del cinema, Fabio Testi ha spiegato quando è nata la sua passione per le donne.

“Vivevo sul Lago di Garda, e l’estate noi ragazzi lavoravamo in una sorta di accoglienza turisti. C’erano molte ragazze del nord Europa, e facevamo a gara per corteggiarle, avevamo 16 o 17 anni” ha raccontato divertito l’attore, ricordando che, proprio in quella occasione ha dato il suo primo bacio. “Erano più aperte delle ragazze italiane, conoscevano già la pillola contraccettiva, e noi lasciavamo le fidanzate all’inizio dell’estate e ci rimettevamo alla fine” ha aggiunto tra il serio e il faceto.

“Cosa mi hanno insegnato le donne? A sognare, e lo faccio ancora oggi“. L’attore non ha svelato la sua attuale situazione sentimentale, ma si è detto sereno, anche nel ruolo di nonno, seppur con qualche riserva: “I miei nipoti sono ancora molto piccoli, non mi chiamano ancora nonno, ma penso che mi scoccerà un po’ quando lo faranno” ha detto (visibilmente emozionato) dopo i videomessaggi dei suoi tre figli, Fabio Jr, Trini e Thomas.

Fabio Testi parla delle donne della sua vita a “Oggi è un altro giorno”

Proprio la madre dei suoi tre figli, Lola Navarro, stilista spagnola e sua ex prima moglie, è al centro di uno degli aneddoti più divertenti raccontati da Fabio Testi a Oggi è un altro giorno: “Stavo girando un film con Rock Hudson e mia moglie mi raggiunse sul set, lo vide bellissimo e perfetto e mi svelo che si sarebbe potuta persino innamorare di lui”.

Tra le sue storie d’amore più travolgenti c’è certamente quella con la collega (anche sullo stesso set) Ursula Andress: “Con lei ci sentiamo ancora, solitamente sono rimasto in armonia con le mie ex. Ursula è più facile come amica che come fidanzata, era al massimo del successo in quel momento, si voleva sentire libera. Ma è stato un periodo bellissimo”. L’attore ha svelato anche di aver fatto alcune pazzie per lei (come affittare un aereo per raggiungerla a Ibiza), e di aver lottato a lungo per tenere lontani paparazzi. Un’altra donna indimenticabile della sua vita è stata Anita Ekberg: “Delicata, raffinata, buona, lei era davvero inarrivabile”.

Un dolce ricordo è stato poi dedicato anche alla compianta Laura Antonelli, scomparsa nel 2015 dopo anni molto difficili: “Ti trasmetteva felicità, spontaneità, era forse troppo ingenua, probabilmente questo mondo non era adatto a lei”. E un’altra collega dalla vita complicata e scomparsa troppo presto è Romy Schneider: “Nel nostro ambiente le donne sono molto fragili, devono combattere contro troppe cose, noi attori dobbiamo dare molto per far sognare gli altri, e poi non riusciamo a farlo noi”.