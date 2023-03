Oggi è un altro giorno, Alda D’Eusanio: “Non sarò mai più felice dopo la sua morte”

Fonte: IPA Le signore della Rai 2022-2023, da Mara Venier a Serena Rossi

Ci sono incontri che ti cambiano per sempre la vita, proprio quando meno te lo aspetti. È quanto accaduto ad Alda D’Eusanio, giornalista e conduttrice tv tra le più amate di sempre, donna dalla forte personalità che nella vita ha sempre lottato per ottenere quel che desiderava.

Voleva essere indipendente, la giovane Alda, studiare e costruire un futuro lontano anni luce dalla piccola realtà contadina dalla quale proveniva. Quel che non avrebbe mai immaginato è che un uomo le avrebbe rapito il cuore con il tocco più delicato mai visto, lo stesso che ha sposato e dal quale si è dovuta separare a causa della sua morte prematura.

“Oggi è un altro giorno”, Alda D’Eusanio in lacrime per il marito

L’intervista che Alda D’Eusanio ha concesso a Serena Bortone, nella puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda mercoledì 22 marzo, è stata un’occasione per ripercorrere la sua vita, dall’infanzia in un piccolo paesino dell’Abruzzo fino alla fiorente carriera da giornalista e conduttrice tv. Ma anche un modo per tornare alla memoria al periodo più felice al fianco di Gianni Statera, l’uomo che con intelligenza ed eleganza è riuscito a conquistare il suo cuore.

La D’Eusanio non è riuscita a nascondere l’emozione per il suo Gianni, scomparso troppo presto a causa di un tumore che se l’è portato via 24 anni fa. Aveva soltanto 56 anni quando questa grande storia d’amore è stata spezzata per sempre e ancora oggi il ricordo è vivo più che mai: “Era ammalato e pensavo che non era possibile. Dopo la sua morte entrata in una fase di shock dalla quale non credo di essermi ancora ripresa. Non sarò mai più una donna felice“.

“Il matrimonio perfetto tra le due facce della stessa medaglia”, così lo ha definito la giornalista. C’è chi non crede all’anima gemella, alla “metà della mela” di platonica memoria, ma Alda D’Eusanio ha vissuto sulla propria pelle quanto reale possa essere grazie a un uomo che, in punto di morte, ha trovato la forza per dirle: “Quanto sono felice di averti sposato”.

Alda D’Eusanio e il difficile rapporto con mamma Rosaria

C’è una malinconia negli occhi di Alda D’Eusanio che è palpabile e non solo per via della tragica perdita dell’amore della sua vita. “Io ho avuto la fortuna di essere molto amata da mio marito, mi ha ricompensata di tutto“, ha spiegato a Serena Bortone. La ricompensa per un’infanzia segnata dal rapporto difficile con la mamma Rosaria, con la quale non è riuscita a trovare un punto di incontro neanche quando se n’è andata all’età di 92 anni.

Oggi la conosciamo come giornalista affermata, conduttrice elegante e spigliata e donna che si è fatta da sola. Ma il suo passato è costellato di momenti difficili, primo fra tutti la voglia di evadere da quella piccola realtà contadina in cui è nata e alla quale sembrava condannata. La giovane Alda voleva mordere la vita con tutto l’entusiasmo possibile e mai avrebbe permesso che qualcuno le tarpasse le ali, costringendola a rinunciare ai propri sogni. Neanche sua madre.

“Per lei il destino di una donna era sposarsi e fare figli – ha raccontato a Oggi è un altro giorno -. (…) Ero una bambina che faceva tutto quello che non doveva fare una femminuccia, ero un maschiaccio. (…) Io a mia madre stavo proprio sui ‘puntini’, non mi sentivo amata. Non le piaceva nulla di me. (…) Mi faceva molto soffrire, facevo di tutto per piacerle, ma non bastava mai. Gliel’ho detto verso la fine, quando lei è diventata vecchietta, solo allora sono riuscita a dirglielo”. Per la giornalista è stato come togliersi dal cuore il macigno più pesante, ma a poco è servito.

“Non l’ho mai perdonata”, ha ammesso con un velo di tristezza negli occhi. L’affetto per una madre resta, insieme al rimpianto per non aver vissuto appieno tutto il suo amore.