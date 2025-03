Obbligo o verità, pagelle prima puntata: le gaffe di Paola Iezzi (5), Geppi “contro” Marcuzzi, iconica (9)

Fonte: IPA Alessia Marcuzzi

Un po’ talk e un po’ game show, Obbligo o verità sbarca su Rai 2 con una prima puntata convincente. Il segreto del format è presto detto già dall’esordio, nella serata di lunedì 24 marzo: la padrona di casa. Proprio così, perché chi meglio di Alessia Marcuzzi può incorporare alla perfezione quell’atmosfera scanzonata, ironica e, a tratti, maliziosa tipica del classico gioco a cui si ispira. Domande direte e voglia di condividere e mettersi in gioco con autoironia: questi gli ingredienti principali messi in campo dai numerosi Vip che hanno partecipata: Geppi Cucciari, Martin Castrogiovanni, Paola Iezzi, Selvaggia Lucarelli, Salvo Sottile, Herbert Ballerina, Max Felicitas, Asia Argento e Anna Lou Castoldi. Ecco com’è andata la prima puntata di Obbligo o verità.

Alessia Marcuzzi torna e conquista (con riserva). Voto 8

Alessia Marcuzzi si butta in una nuova sfidante avventura. Dopo tanti anni a Mediaset, il passaggio alla Rai e la conduzione di Boomerissima, si dedica al nuovo progetto Obbligo o verità. Un programma perfetto per lei, come format e come toni. Lei è sempre fresca e divertente, maliziosa quando serve, ma (e nella prima puntata si è visto molto) anche equilibrata, pronta a riportare il discorso sui binari. Nel corso del programma Alessia si è lasciata andare anche ad un’auto-citazione molto divertente: “Vorrei dire una cosa che non dico da troppo tempo, mi aprire il collegamento con la casa?”, con un chiaro riferimento al Grande Fratello – tra l’altro in onda in contemporanea su Canale 5 – e che lei stessa ha condotto diversi anni fa. Insomma per Alessia Marcuzzi sembra essere andato tutto a gonfie vele, ma per convincerci fino in fondo servirà la prossima puntata, poiché le verità raccontate dai presenti, anche se divertenti e coinvolte non ci hanno rivelato nulla di veramente sconosciuto e in alcune fasi del gioco il programma è sembrato vagamente confuso. In qualsiasi caso, brava Alessia, voto 8.

Geppi Cucciari “contro” Marcuzzi. Voto 9

Di momenti divertenti durante la prima puntata di Obbligo o verità ce ne sono stati. Ad animarli sono stati soprattutto Herbert Ballerina, con la sua comicità particolarissima, e Geppi Cucciari. Quest’ultima, in particolare, è stata pronta a darci, ancora una volta, una lezione di stile. A lei è toccato il temuto “faccia a faccia” con Alessia Marcuzzi, momento che nel programma viene chiamato “Solo tu”. Geppi Cucciari si è posta “contro” Alessia Marcuzzi, per difendersi dalle domande e dagli obblighi imposti dal programma, ma, soprattutto sfatando la pesantezza di alcune domande con acume e precisione. “A 50 anni è più facile tenersi un fidanzato o tenersi in forma?”, è la prima domanda. Per Geppi la risposta è presto servita: “Non vanno messe insieme le due cose”. “So che odi quando ti chiedono se ti piaci fisicamente, quindi, ti piaci spiritualmente?”, “Sono un po’ piccola fiammiferaia e un po’ Goldrake”, la risposta. Momenti divertenti, ma anche rivelatori: possibile che una donna a 50 anni si debba aspettare ancora sempre e solo questo genere di domande? Insomma, Geppi Cucciari ancora una volta iconica, voto 9.

Paola Iezzi regina delle gaffe. Voto 5

Anche Paola Iezzi, ex giudice di X Factor e indimenticabile cantante del duo Paola & Chiara, ha colto l’occasione del gioco per raccontare alcune cose di sé tra vita privata e carriera. Tra risate e momenti di serietà, la donna si è dimostrata perfetta per il tono scanzonato del programma. La sua autoironia colpisce sempre nel segno e non ha avuto timore di condividere alcuni particolari “imbarazzanti”. “Hai mai desiderato una persona già impegnata?”, le è stato chiesto. “Beh, sì!”, ha ammesso con naturalezza. Ma Alessia Marcuzzi ha voluto sapere di più del fidanzato condiviso con sua sorella Chiara: “Fidanzato è una parola grossa. Diciamo che ha fatto lo scemo un po’ con una e un po’ con l’altra”. Non manca nella puntata una frecciata a Carlo Conti: “Non ci ha scelto a Sanremo 2025”, ha detto Paola ridendo e buttando la foto del conduttore in un cestino (per un “obbligo” del gioco), per poi precisare, “Scherzo eh”. Insomma, Paola ha padronanza delle proprie gaffe, le fa apposta, con allegria e gioia. Unico momento no? Mentre si parlava del rapporto con la sorella, professionalmente interrotto, poi ripreso, la cantante si è soffermata a lungo sull’argomento, dilatando i tempi e producendo un discorso molto, troppo, simile a una “marchetta”, una pubblicità del libro scritto con la sorella, dove vengono evidenziati tutti i motivi dietro la loro separazione artistica, voto 5.

Asia Argento, le parole per Morgan e il rapporto con Anna Lou. Voto 9

Verso la fine della puntata quello che ha coinvolto Asia Argento e la figlia Anna Lou Castoldi è stato un bel momento del programma. Le due sono affiatate, senza esagerazioni o esasperazioni del proprio rapporto. Le due donne si sono lasciate coinvolgere da un “obbligo” di Alessia Marcuzzi volto a far emergere tutta la particolarità del loro rapporto. Tra le domande ce n’è stata anche una per entrambe: “Una cosa che ti piace di Morgan?”. “La sua genialità”, risponde Asia. “La sua dolcezza con me e le sue figlie”, dice Anna Lou, regalando poche ma dolci parole al padre in un momento complicato. Insomma, una coppia sagace, divertente, ma anche seria e riflessiva quella composta da madre e figlia, voto 9.