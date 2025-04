Obbligo o verità, anticipazioni del 7 aprile: gli ospiti della terza puntata

Fonte: Ufficio stampa Rai Alessia Marcuzzi conduce "Obbligo o verità"

Tutto pronto per la terza puntata di Obbligo o verità, il nuovo talk show condotto da Alessia Marcuzzi che, ispirandosi al celebre gioco con cui tutti abbiamo avuto a che fare nel corso dell’adolescenza, mette alla prova gli ospiti tra giochi divertenti e piccole grandi confessioni nella prima serata di Rai 2.

Un programma ispirato all’originale francese Action ou Vérité che, anche in questa terza puntata del 7 aprile 2025, continua il suo percorso di domande scomode e grande divertimento ospitando al tavolo tanti, interessantissimi ospiti.

Anticipazioni “Obbligo o verità”, gli ospiti del 7 aprile

Alessia Marcuzzi è pronta per il terzo appuntamento di Obbligo o verità, il talk che la vede conduttrice intorno a un tavolo colmo di ospiti, risate, confessioni e grande divertimento.

Anche questa settimana, il cast di ospiti che vedrà sottoporsi domande a raffica e richieste di obblighi non convenzionali è denso e sfaccettato. Nella serata del 7 aprile, infatti, Alessia accoglie Sonia Bruganelli insieme al figlio Davide, avuto dalla storia d’amore con Paolo Bonolis, ma anche Marcella Bella, reduce dall’avventura sanremese con la sua Pelle Diamante.

Insieme a loro, l’attrice Michela Quattrociocche, il celebrity chef Max Mariola e il direttore del Corriere dello Sport-Stadio e giudice di Ballando con le stelle Ivan Zazzaroni. Sentiremo poi le confessioni di Tommaso Marini, il campione del mondo di fioretto e della star di Mare Fuori Ludovica Coscione. Come sempre, non mancherà la simpatica partecipazione di Herbert Ballerina, comico ormai rodato all’interno del cast del programma.

“Obbligo o verità”, le regole del gioco

Proprio come accaduto nel corso delle puntate precedenti, gli ingredienti principali di Obbligo o verità sono momenti leggeri e scherzosi alternati a confessioni più profonde e inaspettate.

Il cuore della programma è, naturalmente, il gioco dell’obbligo o verità. Un momento in cui un ospite scelto casualmente dovrà rispondere con sincerità a una domanda scomoda oppure affrontare un obbligo: una prova divertente e spesso surreale organizzata su misura per il malcapitato.

Spazio poi al Solo tu, uno dei momenti più attesi in cui l’ospite prescelto si sottopone a una raffica di domande e obblighi personalizzati: un modo per raccontarsi e rivelare, forse, alcuni degli aspetti più profondi della propria personalità e della propria esperienza personale e lavorativa.

Durante gli scorsi appuntamenti, questo momento ha saputo regalare grandi soddisfazioni e alcune delle chicche più memorabili e commentate all’interno dei social: c’è quindi grande curiosità su cosa può riservare questa nuova puntata.

Dove e quando vedere “Obbligo o verità”

Per chi non volesse perdere la terza puntata del nuovo talk show di Alessia Marcuzzi, l’appuntamento con Obbligo o verità, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Rai in collaborazione con Fremantle, è fissato per lunedì 7 aprile in prima serata alle 21.20 su Rai 2 e RaiPlay, dove può essere visto anche per i giorni successivi alla messa in onda del lunedì.

Il nuovo prodotto di intrattenimento Rai 2 vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale del programma, che raccoglie i commenti degli spettatori in tempo reale, creando la possibilità di commentare e divertirsi insieme ad altri utenti che seguono la puntata.