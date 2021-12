Cosa vedere su Netflix a gennaio 2022: tutte le novità

Un gennaio 2022 ricco di tantissime novità e proposte per gli abbonati di Netflix. La piattaforma streaming, infatti, per il primo mese del nuovo anno ha previsto l’uscita di numerose serie tv e film per intrattenere, divertire ed emozionare gli utenti di tutte le fasce d’età: dai più grandi ai più piccini.

Netflix, tutte le serie tv visibili da gennaio 2022

Tante sono le serie tv che entrano a far parte del catalogo Netflix a partire dal 2022. Tra quelle originali, il primo di gennaio arriva Incastrati, il nuovo lavoro di Ficarra e Picone, che fanno così il loro esordio nel mondo delle series. Si tratta di sei imperdibili episodi, scritti e interpretati dai due comici, tutti da ridere.

Buone notizie per gli appassionati di After Life. A partire dal 14 gennaio, infatti, sarà visibile la terza stagione della serie firmata Netflix, che, salvo novità, dovrebbe anche essere l’ultima. Attesa, inoltre, anche la prima parte del gran finale di Ozark, che sarà online con la quarta stagione a partire dal 21 gennaio.

In uscita, infine, anche la terza stagione di Snowpiercer (dal 25/01), Getting Curious with Jonathan Van Ness (dal 28/05), Manifest, la dodicesima stagione di The Big Bang Theory e la quarta stagione di The Good Doctor.

Netflix, i film imperdibili di gennaio 2022

E se le serie tv sono assolutamente imperdibili, anche i film promettono di soddisfare le aspettative di tutti gli abbonati Netflix. Il 7 gennaio approda sulla piattaforma l’originale Mother/Android, un film drammatico e di fantascienza scritto e diretto da Mattson Tomlin. Per i telespettatori più romantici, invece, c’è Il Trattamento Reale. Una commedia adatta a tutta la famiglia, che parla di Izzy, una parrucchiera newyorkese ingaggiata per le nozze di un affascinante principe del quale si innamora, andando incontro ad entusiasmanti avventure.

Non resteranno senza nulla da guardare neanche gli amanti del thriller che, a partire dal 28 gennaio, potranno godersi la visione di Monaco: sull’orlo della guerra, un film tratto dal bestseller internazionale di Robert Harris che trasporterà i telespettatori nell’autunno del 1938 e gli farà vivere un’intensa avventura di spionaggio.

Infine, spazio anche agli anime, con DOTA: Dragon’s Blood: Book 2 (dal 18 gennaio) e ai reality show, con la terza stagione di Too Hot to Handle (dal 19 gennaio). Insomma, Netflix ha pensato proprio ai gusti e alle esigenze di tutti: non resterà che mettersi comodi e scegliere cosa guardare.