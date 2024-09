Fonte: Getty Images Festival del Cinema di Venezia, i look dell’ultima serata: Sveva Alviti divina in abito platino

Si è conclusa l’81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Settimane ricche di arte, cinema, cultura. Giorni pieni di film intensi e di interpretazioni magistrali. Sfilata di grandi maestri e giovani stelle. E, anche, settimane di look da sogno (e da incubo). Ecco tutti gli outfit che ci hanno convinto, e quelli che proprio no, dell’ultima serata del Festival.

Sveva Alviti, la madrina risplende nel finale. Voto: 9

Fonte: IPA

Non sempre ci hanno convinto i look della madrina Sveva Alviti, classica ma con qualche paillette di troppo nei suoi look firmati dal re della moda Giorgia Armani. Alla cerimonia di premiazione, però, l’attrice era splendida. Ha lasciato il meglio per il gran finale, e non possiamo che darle quasi il massimo dei voti. Nulla di troppo originale, ma tutto impeccabile. L’abito color champagne senza spalline cadeva perfettamente e i sottili cristalli lo hanno fatto risplendere durante il tramonto in laguna. Il make-up era intenso, ma in delicati toni nude, in piena sintonia con il vestito. Perfetta la scelta dei capelli sciolti, con morbide onde, sulle spalle nude. Da capogiro i gioielli di diamanti, un classico con cui non si sbaglia mai.

Sienna Miller pensava di essere al Coachella. Voto: 2

Per quelle cresciute negli Anni ‘2000, Sienna Miller è l’icona di stile per eccellenza. Conosciuta per il suo stile classico ma con un tocco di rock’n’roll. È la donna che si destreggia come nessuno con l’oversize, colei che ci ha insegnato a indossare con la giusta nonchalance anche le borse più preziose. E a guardarla stasera è impossibile non chiedersi cosa le sarà mai successo. Totalmente fuori luogo, con un look che avrebbe fatto breccia al Coachella ma non di certo a Venezia.

Fonte: Getty Images

Un vestitino tutto in pizzo trasparente, con grandi mutandoni bianchi a nascondere la zona dove non batte il sole. Mentre a coprire il seno ci pensano i capelli, che sono portati sciolti, mossi e un po’ spettinati, come dopo una giornata di mare. In una crisi di indecisione metereologica, al vestito/non vestito Miller abbina un paio di altissimi e pesantissimi stivali neri. E come se non bastasse, aggiunge anche una cintura gioiello, con il logo del brand leggibile dallo spazio. Diamo 2 per affetto, e siamo generosi.

Taylor Russell si conferma la meglio vestita di Venezia. Voto: 10

Ha iniziato col botto (ancora sogniamo l’abito bianco della prima sera) e ha concluso ancora meglio. Taylor Russel è sublime in questa creazione Schiaparelli. È un vestito complesso, frutto di un brand i cui abiti spesso rischiano di inghiottire chi li indossa. Ma non Taylor. La giovane attrice sembra essere nata per portare il rigido bustino coperto da un magistrale intreccio di tulle che si apre sull’orlo in una grande onda.

Fonte: IPA

L’abito da solo varrebbe già un 10 con stellina, ma Russel ci aggiunge anche gli accessori perfetti. I lunghi guanti in tulle, nello stesso tessuto dell’abito – e questa è una scelta facile, quasi obbligata. Sono sinonimo di uno stile personale raffinatissimo, invece, i collant velati con la riga dietro, a richiamare il gusto vintage del vestito. Must have della generazione Z è invece il choker, in velluto e ornato da una preziosa spilla in diamanti. Gli stessi diamanti che si ritrovano, sotto forma di globo, nelle divertenti e vertiginose décolleté.

Kevin Costner ci insegna la vera eleganza. Voto: 9

Fonte: IPA

I look degli uomini, di norma, sono parecchi noiosi. Li si guarda, si sbadiglia e si prosegue (seppur qualche piacevole sorpresa a Venezia c’è stata). E anche Kevin Costner, in realtà, non osa granché, anzi non osa per niente. Il suo è un outfit che più classico non si può, ma è bene menzionarlo, parlarne e mostrarlo, così che tutti possano imparare come si fa. Come si porta un completo scuro, ma non troppo perché durante il red carpet il sole faceva ancora capolino. Come lo si abbina a una camicia inamidata e immacolata, ma senza cravatta per un tocco più sbarazzino. Come si dona al tutto un tocco di vera eleganza con scarpe perfettamente lucidate e la pochette nel taschino, il dettaglio che fa la differenza.

Beatrice Venezi, il look è datato. Voto: 5

Non siamo qui per giudicare. Ci siamo cascate tutte. A un certo punto, ed era circa il 2006, abbiamo iniziato a credere che inserire delle tasche agli abiti da sera fosse l’idea del secolo. Come se poi qualcuna ci abbia mai effettivamente infilato qualcosa in quelle tasche che non fanno che rovinare la forma del vestito e portano tutte a posare come Gian Burrasca. Quasi vent’anni dopo, il fatale errore è stato commesso dalla direttrice Beatrice Venezi.

Fonte: IPA

Abbronzatissima e biondissima, radiosa come una surfista australiana, la maestra della bacchetta ha scelto un vestito nero senza spalline. Con una specie di fiocco sul davanti (altro dettaglio arrivato dritto da un passato recente che speriamo diventi presto remoto). Tutto plissettato e con, appunto, le famose e vituperate taschine. Arriviamo al 5 solo grazie allo splendido collier in diamanti e smeraldo.

Zhang Ziyi, sirena di classe. Voto: 7 e mezzo

Fonte: Getty Images

L’abito, in realtà, non è niente di che. Eppure, Zhang Ziyi, attrice pluripremiata a Venezia in veste di giurata, emana eleganza da ogni poro. Un vestito nero semplicissimo, alleggerito da spacco, stola e inserto in tulle. Scarpette a punta con diamantini e microbrag. Tutto giusto, tutto dimenticabile. Quello che ci ha davvero colpito è il beauty look. Stampate la foto di Ziyi e usatela come riferimento ogni volta che volete riproporre i trend di stagione. Quando avete voglia del look effetto bagnato dei wet hair, o quando vi serve un make-up siren eyes per sentirvi sensualissime e ammalianti.

Susan Sarandon e Nanni Moretti fuori concorso

Ci sono alcuni divi così divi da potersi permettere di fare quel che gli pare. Persino di presentarsi sul red carpet di uno dei più importanti festival cinematografici del mondo in scarpe da tennis (e fossero solo le scarpe il problema). Susan Sarandon ha sfilato con lo stesso outfit che ho visto indossare a mia nonna (tra le donne più eleganti che conosca, è un complimento) per passeggiare sul lungomare con le amiche.

Fonte: IPA

Nanni Moretti al Festival di Venezia è stato premiato, la giuria gli ha consegnato la statuetta per il restauro del suo cult Ecce Bombo, girato nel 1978 e ancora attualissimo. E cosa sarà mai. Non sarà mica un’occasione tale da richiedere abiti diversi da quelli che indossa per bere un bicchiere di vino al bar di Pasolini giù al Pigneto. Sneakers ortopediche, pantaloni stropicciati e la camicia del pigiama. Impossibile dare un voto.