Festival del Cinema di Venezia, Preziosi in bianco, Favino con la cravatta gioiello: quando a stupire sono gli uomini

Sul red carpet gli uomini stanno diventando sempre più audaci e anche a Venezia 2024 non fanno eccezione. Tanti hanno lasciato nell’armadio il classico smoking nero per osare e mettersi in gioco con look più glamour e stravaganti. Due nomi su tutti? Alessandro Preziosi e Pierfrancesco Favino.