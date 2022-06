Monica Vitti, il filmato che nessuno ha mai visto

Fonte: IPA Monica Vitti celebrata in una puntata di Techetechetè

Un filmato risalente al 1974, inedito e mai visto da nessuno: infatti non è mai stato trasmesso in onda. È uno dei tanti modi attraverso i quali Techetechetè omaggia Monica Vitti, la straordinaria attrice scomparsa il 2 febbraio del 2022.

La prima puntata della trasmissione andrà in onda a partire dal 15 giugno e sarà interamente dedicata alla celebre attrice.

Monica Vitti, il filmato inedito e la puntata di Techetechetè

Se n’è andata il 2 febbraio del 2022, ma ha lasciato il suo talento, la sua capacità interpretativa che ha reso immortali tante pellicole, la sua bellezza fuori dal comune e unica. Monica Vitti è stata un’attrice eccezionale e proprio a lei sarà dedicata la prima puntata di Techetechetè. La celebre trasmissione è giunta alla sua decima edizione e prende il via nella serata di mercoledì 15 giugno.

Una prima puntata che sarà focalizzata proprio su di lei – come annunciato attraverso i profili social del programma – e che conterrà anche un filmato inedito, come ha anticipato l’auore Massimiliano Canè a Tv Sorrisi e Canzoni: “Un filmato del 1974 che nessuno ha mai visto in onda. Faceva parte di un progetto che poi non venne completato, uno speciale dedicato all’attrice e realizzato da Antonello Falqui. È un balletto in stile “Belle Époque”. Per realizzarlo ci vollero 20 giorni di riprese: il che conferma le leggende sul perfezionismo di Falqui e anche sull’insicurezza di Monica”.

E potrebbe stupire il fatto che, una grande attrice come la Vitti, possa aver vissuto la sua professione con insicurezza, ma questo lato del carattere viene fuori anche in uno degli altri contributi che si vedranno nel corso della prima puntata di Techetechetè. Canè a Tv Sorrisi e Canzoni ha infatti spiegato: “C’è un’intervista in cui racconta come cominciò a recitare contro la volontà dei genitori, in particolare della madre. E ricorda come tutta la sua carriera era in fondo il tentativo di mostrare a loro, e a sé stessa, che poteva fare qualcosa di importante”.

E di cose importanti nella sua carriera straordinaria Monica Vitti ne ha fatte tante, e il suo percorso professionale verrà ricostruito nella prima puntata del programma grazie anche a film e trasmissioni televisive.

Techetechetè spegne dieci candelini: torna il programma Rai

Puntate dedicate ai grandi artisti scomparsi, ma anche a ricorrenze speciali, legami parentali, artisti messi a confronto e annuciatrici del passato. Techetechetè è un viaggio nella cultura italiana e nell’arte, condotto attraverso interessanti contributi video: per immergersi nel passato e nei ricordi, ma anche per dare valore alla produzione made in Italy.

Ad annunciare l’avvio della programmazione anche l’ufficio stampa Rai che ha voluto ribadire la mission di Techetechetè: ovvero tenere viva la memoria storica attraverso l’immenso patrimonio delle Teche Rai

La programmazione di giugno è già ricca: ogni serata sarà dedicata a personaggi o a tematiche capaci di richiamare l’attenzione del pubblico.

Ecco la scaletta svelata da Tv Sorrisi e Canzoni:

15/6: Monica Vitti

16/6: Brividi d’amore

17/6: Antonello Venditti e Francesco De Gregori

18/6: Marcella Bella e suo fratello Gianni

19/6: Senza tempo

20/6: Corrado

21/6: Mare e vacanze

22/6: Lucio Dalla

23/6: L’estate 1984

24/6: Renzo Arbore

25/6: Gruppi musicali

26/6: Nino Manfredi

27/6: Comiche in rosa

28/6: Pino Daniele

29/6: Divi cinquantenni

30/6: Ugo Tognazzi

L’appuntamento con la decima edizione di Techetechetè è a partire dal 15 giugno alle 20,35 su Rai 1.