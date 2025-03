Miss Fallaci, anticipazioni dell’ultima puntata: la clinica e il licenziamento

Fonte: IPA Miriam Leone è Oriana Fallaci in "Miss Fallaci"

La storia giovanile di Oriana Fallaci è pronta per raccontare le battute finali di un periodo difficile ma di grande impatto per una delle donne che ha fatto la storia del giornalismo italiano. Arriva su Rai 1 la puntata finale di Miss Fallaci, la miniserie incentrata proprio sulla vita di Oriana Fallaci alla fine degli anni ’50, quando ancora era considerata come la ragazza del cinema.

Tra momenti complicati fatti di turbamenti personali e la voglia di emergere in un settore che l’ha poi vista protagonista, il percorso della miniserie si conclude con una serie di eventi decisivi per il suo futuro. Ecco le anticipazioni.

“Miss Fallaci”, le anticipazioni dell’ultima puntata

Martedì 11 marzo va in onda il capitolo finale di Miss Fallaci, la serie tv di Luca Ribuoli, Giacomo Martelli e Alessandra Gonnella che vede Miriam Leone nei panni della giornalista nei primi anni della sua carriera.

Una storia di affermazione nonostante le difficoltà personali in cui Oriana segue un percorso carrieristico per arrivare a raccontare la realtà tra viaggi negli Stati Uniti e necessità di prendere coscienza di se stessa in un viaggio introspettivo e non senza difficoltà.

Nella quarta e ultima puntata della serie, per Oriana arriva un momento decisivo: la giornalista, vivendo una relazione complicata col collega Alfredo Pieroni, interpretato da Maurizio Lastrico, entra in una fase di forte crisi.

Tra i due, infatti, iniziano le incomprensioni: Oriana scopre di essere incinta, ma anche di non essere l’unica donna frequentata dal giornalista. Una serie di traumi che intaccano la sua serenità la portano a vivere un forte periodo di malessere, tanto da arrivare a entrare in una clinica psichiatrica in cui, grazie al dottor Vigna, inizia a lavorare su se stessa.

Il medico la sprona ad aprirsi e a rivivere alcuni ricordi legati alla sua adolescenza: Oriana vorrebbe lasciare la clinica, ma secondo Vigna potrebbe non essere il momento giusto. Nel momento in cui riesce finalmente a farsi dimettere, torna a casa senza però riuscire a ritrovare la completa serenità.

Il suo malessere che intacca anche il percorso giornalistico: quando rientra a L’Europeo, il settimanale milanese per cui lavora, affronta una serie di prove che la portano a ottenere un’intervista con Yves Saint-Laurent: le difficoltà aumentano, però, nel momento in cui il direttore del giornale scopre della clinica psichiatrica e decide di licenziarla.

È proprio in quel momento che, per Oriana, si apre una nuova possibilità: la donna non si lascia intimorire e, dopo un ultimo incontro con Alfredo, si rende conto che per portare avanti la sua carriera non ha bisogno del supporto esterno. Deve contare unicamente su se stessa e sulla sua voce. Il suo obiettivo, da quel momento, è quindi raccontare le donne con un reportage sulla condizione del “sesso inutile” nel mondo.

Dove e quando vedere il finale di “Miss Fallaci”

La quarta e ultima puntata di Miss Fallaci, suddivisa in due episodi, va in onda martedì 11 marzo 2025 a partire dalle 21.30 su Rai 1. Tutti gli episodi della serie sono visibili anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.