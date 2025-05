Matteo Giunta, il segreto con Federica Pellegrini: “Nascosto per 3 anni”

Fonte: IPA Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Come ha festeggiato il suo 43esimo compleanno Matteo Giunta? Ospite da Caterina Balivo a La Volta Buona, dove ha parlato della sua storia d’amore con Federica Pellegrini, la Divina del Nuoto. Per diverso tempo, la coppia ha mantenuto un segreto: per 3 anni, hanno preferito vivere la loro storia d’amore lontana dalle luci dei riflettori, senza confermarla e mettendo in atto diversi stratagemmi per evitare una “sorpresa” dai paparazzi.

Matteo Giunta a La Volta Buona sull’amore con Federica Pellegrini: “Nascosto per 3 anni”

Nella puntata del 7 maggio de La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo, Matteo Giunta ha festeggiato il suo 43esimo compleanno. Nel salotto della Rai, l’allenatore di nuoto si è concesso delle confidenze sulla sua storia d’amore con Federica Pellegrini, oggi sua moglie e mamma della figlia Matilde. Si sono sposati nel 2022, mentre agli inizi di gennaio del 2024 è nata la piccola Matilde. Ma, prima di arrivare a questo punto, di tempo ne è passato. Con anche un segreto.

Gli inizi della relazione sono stati vissuti lontani da occhi indiscreti, anche perché la Pellegrini era uscita da una storia importante, ovvero quella con Filippo Magnini. Non è mai facile voltare pagina, e quando si è un personaggio pubblico, inevitabilmente si finisce nel “tritacarne” del chiacchiericcio. Ed ecco che Giunta e la Pellegrini, prima di uscire allo scoperto, hanno preferito mantenere la loro storia nascosta per circa 3 anni. “Fede era uscita da una storia importante, quando c’è la fine di un amore cercano di capire quale sia la causa, la motivazione”.

Ma questa è solo una parte dei motivi per cui hanno preso questa decisione, considerando che Giunta era il suo allenatore ai tempi, e infatti usavano il bagagliaio della sua auto per non farsi beccare dai paparazzi. Per fortuna, “il bagagliaio era ampio, quasi un salottino”. E ha aggiunto: “Fede continuava a nuotare e io ero il suo allenatore, non volevamo creare dinamiche particolari nella squadra”. Che all’inizio, ha aggiunto, “me la sono tirata di brutto”.

Un amore solido

C’era anche la volontà, visto che la storia era nuova e giovane, di capire il futuro. “Volevo la certezza che sarebbe stata una cosa importante e quando ho capito che per lei ho sentito qualcosa che andava oltre l’amicizia o di una storia fugace, allora mi sono lasciato andare“. E di certo è diventata importante: Matteo Giunta e Federica Pellegrini si sono sposati nel 2022, precisamente il 27 agosto a Venezia, nella chiesa di San Zaccaria.

Poi, è nata la piccola Matilde: il suo arrivo ha segnato un momento bellissimo per la coppia, che così ha riscoperto nuovi equilibri, rimanendo solida. Non poco tempo fa la Pellegrini ha commentato un’ipotetica seconda gravidanza: per il momento, c’è tempo per pensare a un altro passo così importante. “Certo, è difficile. Devo dire che in questo momento passo dal dire ‘Ok, ce la possiamo fare’ a un bel ‘Assolutamente no!’. Dipende un po’ dalle giornate, però ora è presto. Matilde ha ancora bisogno di noi, non va ancora al nido”, aveva confidato al settimanale Chi.