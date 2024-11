Mandare tutto all’aria, testo e significato della canzone di Marco Mengoni

Fonte: IPA Marco Mengoni

Della possibilità che Marco Mengoni stesse lavorando alla pubblicazione di un nuovo pezzo se ne stava parlando da giorni e, ora, il cantante ha confermato e regalato ai fan Mandare tutto all’aria: un brano ricco di ritmo che mixa la voglia di cambiare tutto a una dose di malinconia. Ecco testo e significato.

“Mandare tutto all’aria”, significato della canzone

Le orecchie più attente ne avevano sentita una piccola anticipazione durante Amici di Maria De Filippi e, ora, potranno godersela per intero: Mandare tutto all’aria è la nuova canzone di Marco Mengoni disponibile in radio e sulle principali piattaforme streaming.

Un pezzo che riaccende uno dei cantanti più amati con una chiara matrice cantautorale e una sonorità French Touch. Un mix perfetto per regalare malinconia e slancio verso una prospettiva diversa.

Ed è proprio di questo che parla la canzone: “Mandare tutto all’aria è la possibilità di far saltare i piani e cambiare strada, ma anche la voglia di azzerare tutto e ridisegnare il proprio percorso, pronti a ripartire con una prospettiva diversa”.

Il brano, in cui Mengoni collabora nella scrittura insieme a Davide Petrella, Edoardo D’Erme, meglio conosciuto come Calcutta, e Andrea Suriani, racconta di una malinconia che apre le porte a nuovi orizzonti, con l’obiettivo di cambiare le cose riscrivendo così la propria storia.

“Mandare tutto all’aria”, testo del brano di Marco Mengoni

Anche questa notte me ne torno a pezzi

Non è normale che ci siamo persi

Che certe cose non si spiegano

Perché la gente si fa ancora i selfie

Perché hai voglia di correre ogni mattina

Ma non corri mai

Perché non vedi prima che era meglio prima

Non lo capirai mai

Ci ha fottuto anche a noi

Questa malinconia

Mandare tutto all’aria

E magari per una volta cambiare strada

Sono tornato con la faccia rotta sotto casa tua

Sono un altro che ti ha detto una cazzata

Ma non vale

Mandare tutto all’aria

Questo tempo a me non mi sorprende

Fermo tra la gente che poi non si pente

Dovrei prendermi spazio

Perdermi in viaggi

Meglio stare muti e fare finta di niente

Soli come olive dentro al Martini

Parli in una lingua che tu non capivi

Resto di bianco

Sarò un po’ stanco

Quando ritornerò

Perché ho voglia di uscire da questa mattina

E poi non esco mai

Se potessi tornare dove stavo prima

Forse non ci tornerei ma

L’ho tenuta per noi

Questa malinconia

Mandare tutto all’aria

E magari per una volta cambiare strada

Sono tornato con la faccia rotta sotto casa tua

Sono un altro che ti ha detto una cazzata

Ma non vale

Mandare tutto all’aria

No, non lasciarmi solo

A rincorrerti nel buio della città

In un sabato sera d’estate

Vorrei prendere i muri a testate

Quante volte ho giurato di non farlo più

Mandare tutto all’aria

E magari per una volta cambiare strada

Sono tornato con la faccia rotta sotto casa tua

Sono un altro che ti ha detto una cazzata

Ma non vale mandare tutto all’aria

Mandare tutto all’aria

Mandare tutto all’aria

Mandare tutto all’aria

Mandare tutto all’aria