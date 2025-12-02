Nella schiera di fashion icon e grandi designer riuniti a Londra, Mahmood ha brillato per un'irresistibile eleganza retrò: tutto sul nuovo taglio ad effetto volume del cantante di "Sottomarini"

Se c’è un volto che proprio non poteva mancare ai Fashion Awards 2025, idealmente da considerarsi dei veri e propri “Oscar della moda”, questo è di certo quello di Mahmood: il tempo passa e le sue scelte stilistiche — sempre assolutamente degne di nota — si fanno gradualmente più interessanti. La più recente, tra le frequenti metamorfosi dell’artista milanese, riguarda l’hairstyle: addio ricci morbidi, addio rasature, a Londra il nuovo look era più che mai all’insegna del volume. E, oltre a sortire un certo stupore, è stato intenso l’effetto déjà vu.

Mahmood, il nuovo taglio per i Fashion Awards 2025 è un omaggio a Prince

In prima linea ai Fashion Awards 2025, quella prestigiosa cerimonia di premiazione annuale che celebra i talenti ed i contributi di spicco nell’industria della moda britannica e internazionale, tra i geni e le fashion icon riuniti nella suggestiva Royal Albert Hall, Mahmood è riuscito ad attirare l’attenzione su di sé grazie ad un nuovo taglio.

Dopotutto parliamo di un’acconciatura da una certa imponenza visiva, a cura, come sempre, del magistrale Alfredo Cesarano: come si vede in foto i capelli lisci sono stati pettinati all’indietro, mantenendo notevoli volume e compattezza. Uno slick back da manuale, insomma, a trasudare la stessa irresistibile eleganza associata ai grandi divi d’altri tempi.

Agli sguardi più vigili, infatti, non sarà certo sfuggito il palese riferimento agli anni Ottanta, tornati da poco in passerella ed ora anche sulla testa di numerose star. L’ispirazione principale? Sì, proprio lui: Prince.

Indimenticabile e poliedrico nella musica quanto nello stile, identificare l’artista con uno specifico taglio di capelli è forse quasi impossibile. Lo sappiamo: proprio come Mahmood anche il padre di Purple Rain amava giocare con la propria immagine, rendendola un elemento comunicativo al pari della sua arte. Non era raro, dunque, vederlo spaziare spesso e volentieri tra ricci elastici e teste afro a ciuffi rockabilly e scalature d’ogni sorta. Dovessimo individuare tra loro un fil rouge, però, questo sarebbe senz’altro il volume.

A rafforzare la suddetta tesi, togliendo ogni ombra dubbio, la presenza dei baffi: rigorosamente curati nei minimi dettagli, eccoli spuntare sotto al naso del trentatreenne italo-egiziano e conferire all’inedito look maturità e carattere. Dulcis in fundo, degli occhiali scuri apportavano al tutto un giusto tocco di mistero.

Mahmood in total black, tutto sul (sensuale) look couture indossato a Londra

A Londra a saltare all’occhio è stato ovviamente anche l’outfit con cui Mahmood si è presentato alla cerimonia: la firma era ancora una volta quella inconfondibile di Willy Chavarria, stilista newyorkese noto per il suo taglio impeccabile, oversize, ed il forte impatto emotivo, con cui il cantante ha un rapporto speciale che va avanti ormai da anni.

Petto nudo, cappotto immenso dotato di cintura in vita, pantalone sartoriale, stringate in pelle lucida e grossi orecchini a bottone dorati: la silhouette total black ricordava vagamente quella di un samurai, unendo perfettamente moda, storia e spettacolo. Stupisce davvero così tanto che non si stia parlando d’altro che di lui?

