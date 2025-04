Fonte: IPA Licia Colò

Licia Colò è stata ospite della puntata del 13 aprile 2025 di Verissimo, in cui si è raccontata apertamente ai telespettatori, raccontando anche la gioia provata per la sua maternità e il dolore che è scaturito, invece, dalla malattia che ha colpito sua mamma. La conduttrice televisiva ha svelato anche di essere riuscita a stabilire, da qualche anno, un rapporto con una sorella che non aveva mai frequentato.

Licia Colò, il rapporto coi genitori e la sorella

Licia Colò si è raccontata a Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata del 12 aprile 2025, svelando che rapporto aveva con i suoi genitori. Il papà della conduttrice televisiva era un pilota di aerei che, però, non le aveva mai fatto sentire la sua lontananza: “Mi diceva sempre ‘Ricordati che in qualsiasi parte del mondo tu ti dovessi trovare in difficoltà, io in 24 ore sarò li da te’. Questa cosa mi è rimasta impressa perché mi ha sempre dato la sensazione che nei momenti duri avevo qualcuno che mi copriva le spalle, oltre alla mia mamma che era sempre accanto a me”.

La mamma, invece, è stata sempre per lei una vera e propria amica: “Era un’amica, secondo me ci assomigliamo molto come carattere, perché non è mai stata proprio mamma chioccia, era un’avventuriera pazza…. Era molto più coraggiosa di me, più avanti di me”. I genitori della presentatrice le hanno trasmesso l’amore per l’avventura ma anche dei valori fondamentali: “Una famiglia un po’ selvaggia, però con dei valori importanti: l’unione, la forza, la trasparenza e la lealtà. Mi dicevano sempre ‘Ricordati che qualsiasi cosa dovesse accadere, se ti abbiamo detto che ci vediamo lì, lì ci vedremo’”. Licia Colò ha raccontato, in ogni caso, di non essere stata una figlia semplice, perché molto determinata.

Nella sua vita, la conduttrice televisiva ha dovuto affrontare anche un momento davvero doloroso, la malattia della mamma, in cui si è affidata anche molto alla fede: “La mia mamma è stata otto anni bloccata in un letto ed è stata una cosa veramente dura, tanto che io che sono credente alla fine ho detto ‘Portala via’. Mi vergognavo a dirlo”.

La morte del padre, invece, le ha portato una sorella che non aveva mai conosciuto prima, che si chiama Gioia: “Le sorprese in famiglia ci sono sempre state e mio papà quando ero già grande, trent’anni fa circa, mi ha comunicato che avevo una sorella però io ero presa dalla mia vita, dal mio lavoro… Ho scoperto una sorella fighissima, uguale a mio padre, pazza, carina, allegra, è una nascita nuova, diciamo che siamo due sorelline di sette anni circa”.

Licia Colò, la maternità

Licia Colò ha raccontato anche la sua maternità, avuta a 42 anni, dopo tanti anni in cui non aveva desiderato figli, ma tutto è cambiato per lei nel momento in cui ha conosciuto il suo grande amore Alessandro: “Una donna che non desiderava avere figli, che s’innamora perdutamente e che vuole con tutta sé stessa avere un figlio”.

Liala è il nome che ha scelto per sua figlia, unendo le sue iniziali, quelle del suo compagno e la prima lettera della parola Always. Ma oltre a questo grande amore che l’ha resa madre, la presentatrice ha raccontato anche un amore tossico vissuto a 14 anni: “Ho avuto una storia d’amore che, secondo me, mi ha rovinato veramente la giovinezza”. Quel fidanzato di allora non faceva altro che metterle insicurezze e provare a sminuirla.