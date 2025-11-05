La Volta Buona, pagelle 5 novembre: Vittoria Belvedere in lacrime per Pippo Baudo (9), Sophie Codegoni parla degli haters (7)

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Vittoria Belvedere

Anche mercoledì 5 novembre è tornato il consueto appuntamento con il salotto pomeridiano di Rai 1 in compagnia di Caterina Balivo e dei suoi ospiti. Dopo la puntata di ieri, in cui si è parlato molto del Festival di Sanremo, oggi Caterina accoglie a La Volta Buona alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo per parlare di diete, alimentazione e perdita di peso.

In studio a commentare l’argomento del giorno ci sono diversi ospiti come il prof. Giorgio Calabrese, Sophie Codegoni, Laura Freddi, Nello Iorio e Loredana Cannata che racconta di aver adottato da qualche tempo uno stile di vita molto preciso: è diventata vegana crudista.

Ampio spazio anche agli scoop di Biavardi, direttore di Oggi, che ha raccontato le ultime news sul caso Raoul Bova-Rocio Munoz Morales e sul processo a Chiara Ferragni, accusata di truffa. Spazio anche alla notizia della nomina a Sir di David Beckham, nominato Cavaliere da Re Carlo III.

Al termine della puntata arrivano in studio anche Vittoria Belvedere e Cesare Bocci.

Loredana Cannata e l’esperienza da crudista (6)

Mercoledì 5 novembre a La Volta Buona si parla, come spesso accade, di cibo, diete e stile alimentare con molti ospiti e diverse testimonianze di persone comuni come Ginevra, una ragazza che racconta di aver perso tanto peso in giovane età, affrontando diversi problemi tra cui un papà tossicodipendente.

Si inizia dunque con un filmato in cui Mary Segneri racconta la sua grande perdita di peso dopo essersi affidata alle cure del prof. Calabrese, esperto di nutrizione, presente in studio da Caterina Balivo e pronto a rispondere alle domande della conduttrice.

Il dottore spiega come in realtà il segreto di un buon dimagrimento non è quello di stare perennemente a dieta, quanto di saper abbinare bene i cibi, di conoscerne le proprietà, di saper dosare bene e bilanciare cosa mangiamo, quanto e quando.

A portare la sua testimonianza anche Nello Iorio che da una settimana si è affidato ai consigli del medico per dimagrire e che racconta di essere partito da 230 kg ed aver perso quasi 5kg in 7 giorni. La Balivo gli chiede che dieta sta facendo e Nello riporta la sua esperienza, spiegando come la fame è una sensazione che può essere combattuta con disciplina e buona volontà.

Nella conversazione entra anche l’attrice Loredana Cannata, tra gli ospiti della puntata de La Volta Buona, che racconta la sua esperienza con l’alimentazione e motiva la scelta di essere diventata vegana crudista, dunque di aver eliminato dalla sua dieta carne, pesce, uova e tutto ciò che viene cucinato o è di derivazione animale.

Alla domanda della Balivo su cosa significhi intraprendere tale scelta, Cannata racconta di aver ripreso la dieta crudista dopo un periodo di intenso digiuno e che alimentarsi con cibi crudi significa alimentarsi con una nuova vibrazione, con cibi vivi che nutrono davvero il corpo. Spiega anche come la scelta di abbandonare il cibo di origine animale sia una scelta di tipo etico perché lei ama gli animali, ma incontra alcune resistenze da parte del prof. Calabrese che mette in guardia l’attrice da alcuni rischi ai quali si espone con la sua scelta alimentare.

Sophie Codegoni, insultata perché dimagrita dopo il parto (7)

A La Volta Buona c’è anche l’influencer Sophie Codegoni che racconta a Caterina Balivo e al pubblico la sua esperienza negativa con il peso e il rapporto complicato con il cibo. In particolare Sophie racconta di essere stata pesantemente insultata sui social dopo la nascita della sua bambina e di aver ricevuto numerosi commenti di haters che le dicevano cose terribili.

L’influencer racconta di come in quel periodo si sia trovata a dimagrire tantissimo nonostante mangiasse, di aver iniziato a provare disagio per le sue foto e di aver anche iniziato a ritoccarle per apparire meno magra, perché le persone la accusavano di essere anoressica e la attaccavano in veste di mamma, considerandola inadatta per crescere sua figlia.

L’influencer racconta di aver passato alti e bassi, di aver sofferto molto per gli attacchi subiti in quel periodo, di essersi messa paura e di aver avuto momenti nei quali non si vedeva neanche così magra, capendo di avere un problema e decidendo di affidarsi ad uno psicologo. Da quel periodo per fortuna Sophie ne è uscita trovando un nuovo equilibrio tra cibo, allenamento e il suo ruolo di mamma.

Segue la testimonianza del rugbysta Lo Cicero che racconta la sua esperienza di perdita di peso: durante la pandemia infatti lo sportivo aveva messo su peso e si era accordato con la moglie per impegnarsi nel rimettersi in forma insieme. Così era riuscito, attraverso degli specialisti, la dieta e lo stile di vita, a perdere ben 27 kg.

In studio arriva anche una Dott.ssa del Ministero della Salute con la quale si parla delle 4 regole anti-obesità, spiegando come l’Italia è al 4° posto per l’obesità giovanile, con un grande divario tra nord e sud, con la Campania in cima alla lista delle regioni dove ci sono più obesi. Si parla dunque di cattiva alimentazione, di equilibrio nel mangiare e di insegnare a mangiare bene già da bambini, puntando anche e soprattutto sul movimento fisico.

Per concludere degnamente questa parentesi su diete e alimentazione, entrano in studio Mary Segneri e Anna Moroni che hanno preparato un ottimo tiramisù per tutti.

Vittoria Belvedere, le lacrime e il ricordo di Pippo Baudo (9)

Da Caterina Balivo arrivano due protagonisti amatissimi della tv italiana, Vittoria Belvedere e Cesare Bocci: i due attori sono al momento impegnati in teatro con un vero e proprio cult, il musical Indovina chi viene a cena.

Prima di parlare dei loro ultimi impegni lavorativi però, Caterina Balivo dedica loro una clip che ne racconta la carriera e i successi professionali, oltre che i numerosi impegni televisivi. E per permettere di conoscersi meglio, visto che non si conoscono da tantissimo tempo, la conduttrice li sottopone al gioco della scatola dei ricordi.

Il primo ricordo è per Vittoria e si tratta di una maglietta bucata: l’attrice racconta di una cena di tantissimi anni fa in cui vide l’attuale marito con una maglietta lisa, e ricorda di aver pensato che non c’entrasse nulla con quel mondo, sentendolo subito molto affine. Parte dunque il racconto della crisi con il marito vissuta dopo il primo figlio, quando la coppia ha vissuto momenti difficili prima di trovare un nuovo equilibrio.

Il secondo ricordo è per Cesare e si tratta di un trapano: prima di fare l’attore Bocci racconta di aver fatto il macchinista e di occuparsi ancora oggi di qualche lavoretto, come quelli fatti per la ristrutturazione della casa della figlia. Tocca quindi a Vittoria, con delle candeline dei 30 anni, che ricorda come a quell’età arrivò la chiamata di Pippo Baudo per partecipare al Festival di Sanremo come co-conduttrice.

A questo punto Vittoria si commuove ricordando il conduttore scomparso, esprimendo soprattutto rammarico per non essere andata a porgergli l’ultimo saluto, ricordandolo con grande stima e affetto.

