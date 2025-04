La volta buona salta, cosa va in onda il 22 aprile al suo posto

La puntata di "La volta buona" non va in onda il 22 aprile per i cambi palinsesto dovuti alla scomparsa di Papa Francesco: cosa la sostituisce

Fonte: IPA Caterina Balivo

La scomparsa di Papa Francesco, avvenuta alle 7:35 del 21 aprile 2025, continua a suscitare una profonda commozione. La perdita di un uomo che, con parole semplici e gesti concreti, ha saputo parlare al cuore di tante persone, soprattutto delle più fragili, ha lasciato un grande vuoto, non solo tra i fedeli ma anche nel panorama sociale e culturale.

Proprio per questo motivo, in queste ore i palinsesti delle principali reti televisive italiane stanno subendo importanti variazioni. In segno di rispetto e per rendere omaggio al Pontefice, molti programmi quotidiani vengono momentaneamente sospesi per lasciare spazio a speciali, documentari e approfondimenti dedicati alla sua vita, al suo pontificato e al suo impatto spirituale e umano.

Anche per la giornata di martedì 22 aprile 2025, gli spettatori di Rai 1 noteranno alcune modifiche. La volta buona, il programma del primo pomeriggio condotto da Caterina Balivo, non andrà in onda.

“La volta buona” non va in onda: cosa lo sostituisce

Proprio come accaduto nella giornata del 21 aprile, giorno della scomparsa di Papa Francesco, la Rai e diverse altre reti scelgono di rivedere la consueta programmazione televisiva per lasciare spazio a un racconto fatto di notizie, immagini e approfondimenti: segno che la televisione, in momenti tristi come questo, diventa spazio collettivo di condivisione e ricordo attraverso le immagini e le parole per accompagnare il pubblico in un percorso di memoria che va oltre la cronaca.

Un modo per ricordare il volto di Chiesa che, a partire dall’inizio del suo pontificato, ha cercato un dialogo autentico con le persone, parlando a cuore aperto e lasciando spazio a notevoli spunti di riflessione.

La modifica dei palinsesti tocca anche Rai 1 e La volta buona, che per la giornata di martedì 22 aprile sospende i suoi consueti approfondimenti per permettere alla rete di omaggiare ancora una volta il Santo Padre.

Al posto della puntata, infatti, andrà in onda un’edizione speciale del TG1: l’appuntamento con l’informazione inizierà alle 13:30, per poi proseguire con lo speciale a partire dalle ore 14:00. Un’occasione per aprire un’ulteriore finestra sul pontificato di Papa Francesco e offrire spunti di riflessione su eredità e memoria in vista del funerale di sabato 26 aprile 2025.

Le altre modifiche del palinsesto Rai del 22 aprile 2025

Ma La volta buona non è l’unico programma del palinsesto Rai a subire modifiche nel corso della giornata. Anche Belve, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani e atteso per il debutto della nuova stagione, viene sospeso e rinviato alla serata di martedì 29 aprile 2025 . Lo stesso vale per Stasera c’è Cattelan, il talk show di seconda serata con Alessandro Cattelan, che avrebbe dovuto mandare in onda l’ultima puntata.

Al posto di questi appuntamenti, Rai 2 propone due film: 18 regali alle 21:30 e Bar Giuseppe alle 23:00. Due pellicole, forse, più in linea con il clima raccolto che sta attraversando il Paese.

Su Rai 1, invece, anche la fascia pomeridiana subisce variazioni. Il paradiso delle signore, solitamente in onda alle 16:00, lascia spazio a A Sua Immagine, il programma di approfondimento religioso che accompagnerà il pubblico in un momento di riflessione collettiva prima di lasciare la linea a La vita in diretta.