Stasera c’è Cattelan non va in onda stasera 22 aprile, quando sarà l’ultima puntata

Fonte: IPA Alessandro Cattelan

Ci sono abitudini che, nel loro piccolo, scandiscono il ritmo delle nostre giornate. Un programma televisivo che ci fa sorridere, riflettere, o semplicemente ci tiene compagnia dopo cena. Stasera c’è Cattelan, il late night show di Alessandro Cattelan su Rai2, è diventato uno di quei piccoli rituali per tanti spettatori. Ma questa sera, martedì 22 aprile, qualcosa cambia. Il programma non andrà in onda. Una pausa doverosa che segue la notizia della scomparsa di Papa Francesco, avvenuta a Casa Santa Marta il 21 aprile 2025 all’indomani dall’ultima benedizione Urbi et Orbi impartita alla folla nella domenica di Pasqua. A occupare lo spazio in palinsesto previsto per Cattelan ci sarà il film Bar Giuseppe, seguito da uno speciale di Casa Italia dedicato a Papa Francesco.

Un finale mancato (per ora): l’attesa per l’ultima puntata

Doveva essere una serata speciale. Non solo perché si trattava dell’ultimo appuntamento di stagione, ma anche per la qualità degli ospiti previsti: Sangiovanni, Manuel Agnelli, Ambra Angiolini e un misterioso “ospite segreto” che avrebbe dovuto chiudere il cerchio con un colpo di teatro. Un cast pensato per salutare il pubblico in grande stile, fedele allo spirito mai banale che ha contraddistinto questa terza stagione del programma.

Invece, Stasera c’è Cattelan non va in onda proprio nella sua serata più attesa. E il pubblico questa volta sa perché, anche se si chiede quando verrà recuperata la puntata. Al momento, da parte della Rai, nessuna comunicazione ufficiale ha fatto luce sulla data del recupero, lasciando tutto sospeso in attesa di tempi più calmi e certamente dopo i funerali di Papa Francesco, che si terranno il 26 aprile sul sagrato di Piazza San Pietro.

Quando va in onda la puntata finale

Ora, l’unica certezza è che l’ultima puntata non può andare in onda. Ma non si tratta di un addio. Alessandro Cattelan ha già annunciato che la puntata sarà recuperata, benché non sia stata ancora annunciata la data definitiva. Si è anche parlato della chiusura anticipata dallo show che invece prosegue per appuntamento conclusivo con gli ospiti attesi, mentre sul futuro del programma vige il più stretto riserbo.

La stagione televisiva di Alessandro Cattelan è stata comunque ricca di soddisfazioni. A cominciare dalla conduzione di Sanremo Giovani, che ha anticipato la presenza sul palco dei finalisti, fino ad arrivare al successo del DopoFestival che ha condotto dopo per tutta la settimana sanremese fino alla finale in cui invece è stato sul palco al fianco di Carlo Conti e Alessia Marcuzzi.

“La mia intenzione è fare un Dopofestival che ricordi come clima quelli che ho amato di più, dall’edizione di Elio e le Storie Tese, quello di Fiorello dell’anno scorso, di Nicola Savino con i Gialappi. Cercheremo di dissacrare un po’ la liturgia sanremese”, aveva detto sul DopoFestival.

Nei prossimi mesi, il conduttore sarà anche giudice di Italia’s Got Talent prossimamente in onda su Disney Plus. L’annuncio è stato dato sul profilo Instagram della trasmissione e rilanciato anche dal diretto interessato che sembra già entusiasta per il prossimo ingaggio che lo colloca per la prima volta dall’altra parte della barricata.