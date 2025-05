Gerardina Trovato, compleanno con “incidente” a La Volta Buona: “Il più bello della mia vita”

Fonte: IPA Gerardina Trovato

Gerardina Trovato compie 58 anni il 27 maggio e per festeggiare ha scelto lo studio de La Volta Buona. Un’occasione per raccontare la propria rinascita che è iniziata, però, con un piccolo “incidente” che ha scatenato l’ilarità dei presenti e della stessa cantautrice. La quale, in tutta risposta, ha affermato a gran voce: “Questo è il più bel compleanno della mia vita”.

Piccolo “incidente” di compleanno a La Volta Buona

Assente sulle scene da anni e finalmente tornata all’attivo, Gerardina Trovato ha festeggiato 58 anni in modo speciale, affidandosi alle affettuose cure di Caterina Balivo, che già l’aveva ospitata in studio. Così gli ospiti del salotto de La Volta Buona e il pubblico affezionato di Rai 1 hanno celebrato la cantautrice catanese, donandole un dolce omaggio: una torta di compleanno, come consuetudine vuole.

Se non fosse che Carolina Rey, alla quale è stato affidato il compito di portarla in studio, si è resa protagonista di un piccolo “incidente” di percorso, rovesciandola sul pavimento tra l’imbarazzo e l’ilarità di tutti. Un momento che la Trovato ha preso col giusto humour, affermando senza mezzi termini che quello vissuto il 27 maggio 2025 è il compleanno più bello della sua vita, a fronte di tanti altri che ha definito “terribili”.

La nuova conduttrice di Unomattina Estate (insieme ad Alessandro Greco) ha colto la palla al balzo per invitarla in trasmissione, con una promessa: “Prometto che la torta non la porterò io”, ha detto ironizzando sull’accaduto.

La rinascita di Gerardina Trovato

Quello di Gerardina Trovato è stato un successo travolgente, giunto dopo la partecipazione al Festival di Sanremo nel 1993 nella sezione Nuove Proposte con Ma non ho più la mia città, seguita da un album d’esordio che la consacrò come una delle cantautrici più interessanti del momento. Una grande energia, testi profondi e una vocalità particolare e unica, sono stati gli ingredienti che hanno decretato tale successo, rendendola amatissima dal pubblico.

Ma, come spesso accade, dietro le luci della ribalta vi erano in agguato fragilità e sfide che, nel corso degli anni, hanno preso il sopravvento sulla sua vita. La Trovato ha dovuto affrontare problemi di salute significativi tra cui, come da lei stessa raccontato in alcune rare interviste, una grave forma di citomegalovirus che ha compromesso la vista da un occhio, polipi alle corde vocali e anche una profonda depressione.

A queste si sono aggiunte pesanti difficoltà economiche che l’hanno portata a vivere momenti di grande precarietà, come da lei denunciato pubblicamente in alcuni appelli condivisi pubblicamente con i fan. Gerardina Trovato ha parlato di isolamento, della dolorosa perdita della madre, senza dimenticare le “colpe” di un mondo come quello della musica che l’aveva dapprima osannata, salvo poi dimenticarla.

A distanza di 22 anni, la cantautrice sembra aver ritrovato la giusta linfa tornando sul palco a esibirsi e lavorando a un nuovo singolo, nonostante siano evidenti i segni che porta nel fisico e nello sguardo, come ha potuto appurare il pubblico de La Volta Buona.