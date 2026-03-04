La Ruota della Fortuna, quando torna in tv e a che ora

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Gerry Scotti

Quando torna in tv La Ruota della Fortuna? Dopo un breve stop il programma condotto da Gerry Scotti e Samira Lui sarà nuovamente in onda per la gioia dei tanti telespettatori che ogni sera si divertono a seguire il format.

Quando torna la Ruota della Fortuna

Il 3 marzo infatti La Ruota della Fortuna non è andata in onda, lasciando spazio alle semifinali della Coppa Italia. Niente paura però, lo show condotto da Gerry Scotti il 4 marzo sarà regolarmente in onda. L’appuntamento è sempre su Canale 5 alle 20.40, subito dopo la fine del Tg.

Uno stop momentaneo dunque che, a quanto pare non accadrà più. La partita Lazio-Atalanta infatti andrà in onda su Italia 1, senza andare a modificare il palinsesto di Canale 5. Per Samira Lui e Gerry Scotti si è trattato di una breve pausa, il tempo per riprendere fiato dopo mesi in cui La Ruota della Fortuna non si è mai fermata.

Dopo il successo ottenuto quest’estate infatti la trasmissione ha continuato a dominare la fascia dell’access prime per tutta la stagione, confermandosi leader degli ascolti e programma di punta di Mediaset. L’azienda del Biscione ha voluto premiare lo show che non si è fermato nemmeno durante il periodo di Sanremo 2026, sfidando la kermesse condotta da Carlo Conti e Laura Pausini.

Il successo de La Ruota della Fortuna

D’altronde gli ascolti record e lo share (che ha toccato picchi del 24%) parlano da soli. La Ruota della Fortuna piace e ha conquistato sempre più il favore dei telespettatori, creando una sfida con Affari Tuoi di Stefano De Martino che non si vedeva da tempo.

Merito di Gerry Scotti che ha saputo rinnovare il programma storico di Mike Bongiorno senza però tradirne l’efficacia e la sostanza. Ma anche dell’intesa fra il conduttore e Samira Lui. Scambi di battute, risate e sketch divertenti sono alla base di ogni puntata dove l’ex gieffina non mette in campo solo la sua bellezza, ma anche la simpatia e l’ironia.

“Io la chiamo socia – ha spiegato Gerry Scotti -. È adatto alla tv moderna e a La ruota della fortuna. Le vallette sono finite negli anni ’90, in tutte mie trasmissione non le ho più volute perché le ritengo superate. Quando mi hanno segnalato una ragazza con cui divertirmi in onda sono stato fortunato. Io e Samira ci divertiamo e rallegriamo il pubblico a casa”.

Mentre Samira Lui, ospite di Verissimo, ha raccontato: “Gerry è un mito, prima come persona, poi come professionista. È una grandissima persona e ha detto cose vere. Abbiamo un rapporto di amicizia, di stima: ci divertiamo, ridiamo – ha detto a Silvia Toffanin -. Questa è la cosa più grande che una possa ottenere perché lavorare in un contesto in cui uno si diverte è davvero raro secondo me. Lui ci fa divertire tantissimo tutti i giorni”.

Il successo continua dunque e La Ruota della Fortuna sembra destinata a restare fra i punti fermi dell’access prime ancora per molto, fra numeri importanti, vittorie e un’alchimia che si è rivelata vincente.