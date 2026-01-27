La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti accoglie Bisio e Samira incanta

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

La Ruota della Fortuna torna in onda martedì 27 gennaio con una nuova puntata all’insegna di sorrisi e leggerezza, come se nulla fosse successo. Ma sullo sfondo resta il brusio che nelle ultime ore ha acceso la curiosità del pubblico dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona, che come sempre hanno scatenato un terremoto. Gerry Scotti e Samira Lui sono stati trascinati al centro della polemica dall’ex re dei paparazzi, ma riprendono il loro posto nello storico game show come se niente fosse, pronti a far girare di nuovo la ruota e a regalare un’altra serata di divertimento. Dettaglio significativo: mentre su Instagram lei ha cancellato tutti i post, lui ha limitato i commenti.

Però, tra una lettera indovinata e un premio conquistato, La Ruota della Fortuna prova a fare quello che le riesce meglio: far giocare tanto i concorrenti in studio quanto gli spettatori a casa.

Samira Lui frizzante in un minidress super sexy

Gerry Scotti fa il suo ingresso a La Ruota della Fortuna sulle note di Sweet Home Alabama e non perde tempo per mettere subito le cose in chiaro: “Ma io sono della Val Camonica. Quindi dovrebbe essere Sweet Home Val Camonica”, scherza strappando i primi applausi della serata. Accanto a lui Samira Lui cattura subito l’attenzione con un minidress nero senza spalline, dalla linea fasciata e sensuale, impreziosito da un bustino con ricamo gioiello sul davanti che regala luce e carattere al look. Un equilibrio riuscito tra minimalismo e glamour, che scolpisce la silhouette e mette in evidenza le gambe.

Il clima è quello giusto e lo “zio Gerry” si diverte a riprendere la questione del flauto. “Ci sto prendendo gusto”, dice Samira, e lui replica: “Uno di questi giorni tornerà un concertino. Samira, la pifferaia magica”. Poi però scherza (o forse no?) sull’idea di bruciare lo strumento nel fuoco. Insomma, un primo botta e risposta frizzantino che non lascia intravedere nessun attrito o tensione tra i due. Immancabile anche il round musicale, con una frase presa da un brano degli Europe che riporta il presentatore indietro nel tempo: “Mi avete fatto ricrescere i capelli. All’epoca ce li avevo ancora”.

Alfonso domina la partita con lucidità e diventa campione

Tre i concorrenti in gara, come sempre, ma tra loro ce n’è uno che non lascia scampo. Alfonso, autista per il Ministero della Giustizia, scalza la campionessa in carica Giulia giocando una partita davvero notevole. E non si tratta solo di fortuna, al contrario sembra avere tutto sotto controllo fin dal primo momento.

Alla manche express Giulia vive l’incubo: sbaglia una lettera quando la frase è quasi completa, va in bancarotta e perde circa 16.000 euro. Alfonso ne approfitta, completa la frase e poi sale a 11.800 euro. Nell’ultimo round è ancora Alfonso ad avere la meglio: arriva a 19.000 euro, diventa il nuovo campione e, alla Ruota delle Meraviglie, indovina all’ultimo secondo lasciando tutti col fiato sospeso.

Claudio Bisio presenta il suo film per il Giorno della Memoria

In chiusura arriva Claudio Bisio a presentare il film in onda subito dopo per il Giorno della Memoria: il suo esordio alla regia L’ultima volta che siamo stati bambini. E con l’occasione Gerry Scotti ricorda a tutti l’importanza di non dimenticare mai gli orrori accaduti in passato: “È un film da guardare tutti insieme perché la memoria va sempre tenuta accesa”.