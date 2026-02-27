La Ruota della Fortuna, Samira si veste da “centrino” e ironizza: “Sono una casalinga disperata”

A La Ruota della Fortuna è Samira-show, tra una battuta ironica e un consiglio da "casalinga disperata". E il suo look romantico è semplicemente perfetto

IPA Samira Lui a La Ruota della Fortuna

La Ruota della Fortuna non teme Sanremo e regala al pubblico una nuova puntata, in cui grande protagonista è stata Samira Lui con un look romantico e ultra chic, ma non solo. A farla da padrona è soprattutto la sua ironia, tra una curiosità e un consiglio di cucina da “casalinga disperata”, capaci di divertire anche Gerry Scotti, oltre che il suo cuore tenero: gli auguri di buon compleanno alla madre non sono passati inosservati. Intanto Luca si è riconfermato campione ma stasera si è dovuto accontentare delle “briciole”.

Il romantico abito in pizzo di Samira

Questa sera la bella Samira Lui ha proprio fatto centro, sfoggiando un look che urla “romanticismo”: un mini-dress in pizzo guipure, la quintessenza dell’eleganza bon ton contemporanea.

L’abito Kendra firmato Divedivine, brand made in Italy molto amato dalla conduttrice, è caratterizzato da uno scollo quadrato – di tendenza nelle ultime passerelle – che valorizza il décolleté con estrema raffinatezza. Bello il dettaglio dei tre bottoni scuri a contrasto dal sapore vintage, ma il punto forte è senza dubbio la silhouette sapientemente strutturata: una cintura sottile con fiocco mette in risalto il punto vita, aprendosi poi in una gonna a doppie balze. Volume e movimento sono assicurati!

Un abito romantico, sì, ma versatile e capace di adattarsi a diversi dress code. “Sono tutta un centrino”, si è carinamente definita Samira.

È Samira-show a La Ruota della Fortuna

Bellezza a parte – quella è lampante -, il punto di forza di Samira è il suo non prendersi mai troppo sul serio. Condurre un programma storico come La Ruota della Fortuna al fianco di un conduttore rodato come Gerry Scotti non è un’impresa poi così scontata, ma lei riesce a farlo sempre con grande freschezza e prontezza di spirito.

Al netto delle critiche sulla figura della “valletta”, Samira è riuscita a ritagliarsi il suo spazio. Anche questa sera ha dato spettacolo a cominciare dalla prima manche a tema “Costellazioni”, alla fine della quale ha dichiarato con grande entusiasmo di essersi fatta fare il piano astrale, salvo poi dimenticarsi completamente i dettagli.

Poi c’è l’amatissima Ruota degli Animali, dove elargisce al pubblico divertenti curiosità sulle creature più strane del pianeta: stasera è toccato al diavolo spinoso, un piccolo esserino che mette la testa tra le zampe quando si sente in pericolo. Foto sullo schermo, zio Gerry le ha chiesto al solito di che sesso fosse l’esemplare raffigurato, e lei: “La femmina è più pesante del maschio, però non ho una bilancia quindi non glielo so dire”.

E ancora, alla fine di una manche dedicata ai “Misteri in cucina”, ha consigliato di bagnare il coltello prima di tagliare la cipolla per piangere di meno. Per la serie i “consigli della zia Samira”, ha ironicamente commentato, definendosi una “casalinga disperata”.

Luca si riconferma campione

Nessuna vittoria eclatante come nella puntata precedente ma, dopo una puntata sofferta, Luca è riuscito a riconfermarsi campione provando a rimpolpare il suo bottino. Molto bene, considerati gli agguerriti avversari al suo fianco: da una parte Luigi, medico di Catania, e dall’altra Arianna. Una bella sfida che lo ha visto arrivare, infine, alla Ruota delle Meraviglie. Peccato per gli errori banali, ma si sa che l’emozione può giocare brutti scherzi. È tornato a casa con le “briciole”, ma avrà tempo per recuperare.