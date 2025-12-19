La Ruota della Fortuna, tutti pazzi per le palline di Samira Lui. E Gerry punge la Rai

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Mediaset Samira Lui a La Ruota della Fortuna

Nostalgia canaglia a La Ruota della Fortuna per Samira Lui. Nella puntata di venerdì 19 dicembre, la co-conduttrice di Gerry Scotti si è lasciata andare ai vecchi ricordi, svelando pubblicamente alcuni retroscena della sua infanzia, trascorsa in Friuli-Venezia Giulia con la famiglia materna. E scatenando come sempre la curiosità dei più attenti.

La Ruota della Fortuna, cosa sono le palline di Samira Lui

Anche questa volta sono state protagoniste sul tabellone de La Ruota della Fortuna alcune tradizioni e usanze del Natale. Tra le tante quella del barbecue in spiaggia, tipicamente australiana. E completamente lontana dalle festività di Samira Lui, che ha invece pubblicamente ricordato le palline di Natale. Non quelle per addobbare l’Albero, bensì un piatto caldo e gustoso che le preparava sempre sua nonna.

Una confessione che ha preso in contropiede Gerry Scotti che inizialmente si è mostrato un tantino imbarazzato dal nome del piatto, alzando gli occhi al cielo. Poi però ha evidenziato il grande lavoro delle nonne.

“Se non ci fossero le nonne!”, ha esclamato. Samira ha infatti spiegato che dopo scomparsa dell’adorata nonna nessuno ha più saputo fare quel piatto nella sua famiglia. “Andate a cercarle, sono buonissime”, ha rimarcato.

“Andate tutti a cercare le palline di Samira Lui”, ha aggiunto divertito Gerry Scotti. E ancora: “Al primo posto nella ricerca su Internet ci sono le palle di Mozart, al secondo ci sono le palline di Samira”.

E in effetti sui social la ricerca è prontamente iniziata. Samira si riferiva sicuramente alle palline da brodo, una ricetta tradizionale, tipica soprattutto del Nord Italia.

Si tratta di piccole polpettine preparate con carne macinata (di solito manzo o mista), uovo, parmigiano grattugiato, pangrattato, noce moscata. Vengono formate in sfere molto piccole e cotte direttamente nel brodo caldo, dove rilasciano sapore e diventano morbide. Si servono come minestra in brodo, spesso nelle feste o nei pranzi invernali. Sono simili alle polpettine da brodo o alle passatelli per funzione, ma più piccole e delicate. E buonissime.

Samira Lui e il legame con la nonna Rina

Non è la prima volta che Samira Lui parla pubblicamente di sua nonna Rina, scomparsa qualche tempo fa. Le due erano legatissime ma la donna non è riuscita a vedere l’adorata nipote in televisione.

“Purtroppo mia nonna Rina non ha fatto in tempo a vedermi perché è scomparsa a gennaio, ma so che da lassù penserebbe dove sono arrivata. Lei ha sempre assecondato i miei desideri, mia madre è contenta ma mi ha detto di non montarmi la testa”, aveva raccontato Samira nel 2022, ai tempi della partecipazione a Tale e Quale Show di Carlo Conti, dove si era cimentata col canto e ballo.

“I miei nonni mi hanno cresciuta perché mia mamma lavorava molto. Finita la scuola, andavo da loro. Ci sono sempre stati, dei pilastri fondamentali per la mia educazione”, ha raccontato invece a Verissimo solo qualche mese fa. Nonostante l’assenza del padre, Samira è cresciuta in un ambiente pieno d’amore e calore.

Ascolti La Ruota della Fortuna, la frecciata di Gerry Scotti

Tra una manche e l’altra, La Ruota della Fortuna si è fatta anche pungente. Soprattutto quando Gerry Scotti ne ha approfittato per rimarcare le continue vittorie del suo programma contro la Rai e in particolare contro Affari Tuoi di Stefano De Martino.

A un certo punto si è parlato di opera e il volto Mediaset non ha esitato a lanciare una stoccata: “Quando in televisione fanno le opere liriche è bellissimo, soprattutto per noi che facciamo La Ruota”.

Il riferimento è in particolare allo scorso 7 dicembre, quando Rai 1 ha trasmesso la Prima della Scala raccogliendo ben pochi consensi e in favore non solo de La Ruota della Fortuna ma anche di Chi vuol essere milionario?, tornato da poco in tv ogni domenica sera e sempre condotto da Scotti.

Luca di Roma (ma a Napoli per amore) è il nuovo campione

Dopo una sola puntata da campionessa, Andrea è stata costretta a lasciare lo scettro a Luca. Anche se la serata è stata in gran parte dominata dall’altra concorrente, Anna, che però alla fine ha dovuto fare i conti con una bancarotta indesiderata e qualche indecisione di troppo. Luca, che lavora come manager, romano doc ma a Napoli per amore, è stato decisamente più veloce e perspicace.

Decisivo nel triplete, dove ha sbaragliato la concorrenza. E nel finale ha mostrato ancora di più la sua bravura anche se la fretta si è rivelata cattiva consigliera. Il neo campione ha indovinato due frasi su tre nella Ruota delle Meraviglie, nonostante trenta secondi ancora da utilizzare.

Non è però tornato a casa a mani vuote. Oltre al buono spesa, è riuscito ad ottenere ben 36mila euro. Luca ha vinto 21mila euro nella parte iniziale del programma e poi ha accettato la busta contenente 15mila euro. L’ultima, quella sbagliata e rossa, conteneva 200mila euro. Un destino beffardo ma non troppo. E dopotutto per Luca domani è un altro giorno per girare La Ruota della Fortuna.

