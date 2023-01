Kenneth Branagh a Venezia per Poirot: foto dal set con Scamarcio

Fonte: IPA Riccardo Scamarcio e Kenneth Branagh insieme sul set a Venezia

Venezia si tinge di note cinematografiche in questi giorni, grazie all’approdo in Laguna dei protagonisti di A Haunting in Venice. Tra gli attori principali figura Kenneth Branagh, che torna a vestire i panni del detective Hercule Poirot nel film ispirato al romanzo di Agatha Christie Poirot e la strage degli innocenti. Al suo fianco un ricco cast, tra cui l’attore italiano Riccardo Scamarcio, che è stato pizzicato sul set al fianco del divo britannico.

Kenneth Branagh e Riccardo Scamarcio sul set di “A Haunting in Venice”

Kenneth Branagh e Hercule Poirot è un binomio che sembra indissolubile e che, ancora una volta, viene riproposto sul set. L’attore britannico torna infatti a vestire i panni del celebre investigatore, frutto della fantasia di Agatha Christie, dopo i film di grande successo Assassinio sull’Orient Express e Assassinio sul Nilo. Questa volta, meravigliosa cornice delle nuove indagini di Poirot nel film A Haunting in Venice è la magica Venezia. E, proprio in questi giorni, il cast è sbarcato in Laguna per girare le scene del film.

Alcuni di loro, in particolare, sono stati pizzicati sul set e le foto si stanno rapidamente diffondendo. Kenneth Branagh è stato avvistato nei panni di Poirot: libro sottobraccio, lungo cappotto blu, cappello a larghe tese e i riconoscibilissimi baffi diventati il tratto distintivo di uno degli investigatori più amati della letteratura.

Al fianco dell’attore britannico anche Riccardo Scamarcio, uno dei protagonisti della pellicola, sebbene il nome del suo personaggio non sia ancora noto. Il divo di casa nostra è stato avvistato con un lungo cappotto nero e in completo grigio, vesti simili a quelle di Branagh per riproporre l’atmosfera novecentesca delle gesta di Poirot.

“A Haunting in Venice”: cast e trama del film con protagonista Poirot

La produzione di A Haunting in Venice, come riportato dal Corriere del Veneto, è stata annunciata dai 20th century studios lo scorso ottobre. La pellicola vanta un ricco cast: oltre a Kenneth Branagh e Riccardo Scamarcio, gli altri personaggi verranno interpretati da Jamie Dornan, Kyle Allen, Camille Cottin e Tina Fey. Venezia farà da sfondo alle nuove vicende di Hercule Poirot e il cast dovrebbe girare fino a metà gennaio nella meravigliosa cornice della Serenissima.

Stando alle anticipazioni della trama, la storia segue Poirot, ormai in pensione e che vive in un esilio autoimposto, che viene chiamato a risolvere un mistero. L’investigatore partecipa infatti a una seduta spiritica in un palazzo decadente della Venezia del secondo dopoguerra: uno degli ospiti viene assassinato e Poirot si ritroverà così a seguire e risolvere un intricato mistero.

Sempre come riportato dal Corriere del Veneto, Branagh aveva così parlato di questa produzione cinematografica: “Questo è un fantastico sviluppo del personaggio di Hercule Poirot e anche del franchise di Agatha Christie, basato su un racconto del mistero complesso e poco conosciuto, ambientato ad Halloween in una città incantevole dal punto di vista visivo. È un’opportunità straordinaria per noi film-maker, e stiamo assaporando la possibilità di offrire qualcosa di veramente da brividi al nostro fedele pubblico cinematografico”.