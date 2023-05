Jock Zonfrillo è morto a 46 anni: addio al giudice di MasterChef

Fonte: Gettyimages Jock Zonfrillo, giudice di Masterchef Australia

Addio a Jock Zonfrillo, noto giudice di MasterChef Australia morto ad appena 46 anni. “Ci sono tante parole che possono descriverlo, così tante storie che possono essere raccontate, ma in questo momento siamo troppo sopraffatti dal dolore per metterle in parole”, questo l’annuncio straziante della famiglia, comunicato dall’emittente televisiva Network Ten. Zonfrillo lascia una moglie, Lauren Fried, e quattro figli.Un personaggio carismatico e trascinante dalle origini italiane.

Addio a Jock Zonfrillo: 46 anni di passione per la cucina

I fan del cooking show più famoso e amato sono increduli. Quella di Jock Zonfrillo è una morte inaspettata e prematura, proprio alla vigilia della nuova serie del programma di cucina, nel quale lavorava dal 2019. Una vita ricca di passione e di impegno, dedicata alla cucina e alla scoperta sempre di nuovi sapori e combinazioni. Il primo spiazzante annuncio è arrivato proprio dalla famiglia, sul profilo Instagram ufficiale dello chef. Poi a confermare l’accaduto anche il profilo del programma e il canale televisivo Network 10. Sconosciuta al momento la causa della morte, che ha portato al prematuro decesso a soli 46 anni. Quello che sappiamo è che il presentatore scozzese è deceduto a Melbourne nella giornata di domenica.

“Network 10 ed Endemol Shine Australia sono profondamente scioccati e rattristati per l’improvvisa perdita di Jock Zonfrillo – scrivono nell’account Instagram della trasmissione -, amato membro della famiglia MasterChef Australia. Jock è morto ieri a Melbourne, era noto agli australiani come chef, autore di best seller, filantropo e giudice di MasterChef, ma sarà ricordato soprattutto come padre, marito, fratello e figlio affettuoso”.

Questa settimana sarebbe dovuta partire la nuova edizione del programma dove Zonfrillo lavorava come giudice dal 2019. “Il carisma di Jock – dicono dalla produzione -, il suo senso dell’umorismo a volte sopra le righe, la sua generosità, passione, amore per il cibo e la sua famiglia non può essere misurato. Mancherà tantissimo. MasterChef Australia non andrà in onda questa settimana”. Anche i fan dell’edizione italiana non se ne capacitano: era un uomo sicuramente capace di bucare lo schermo della televisione e arrivare dritto nelle case degli spettatori.

Vita privata e origini italiane: chi era Jock Zonfrillo

46 dedicati alla sua più grande passione. Jock Zonfrillo aveva origini italiane: era infatti nato a Glasgow, in Scozia, da madre scozzese e padre napoletano. La sua non fu però un’infanzia facile e fu proprio la cucina a salvarlo. Da giovane ha infatti combattuto contro la dipendenza dall’eroina: “Il cibo mi ha salvato la vita. L’unico modo per uscire dalla dipendenza è avere qualcosa di più avvincente delle droga e per me era questo”, raccontava. Jock Zonfrillo ha poi lavorato al fianco dello chef stellato Marco Pierre White nel Regno Unito e, negli anni, si è fatto strada nella ristorazione stellata australiana. Nel 2013 ha aperto il ristorante premiato Orana ad Adelaide, che chiuse i battenti nel 2020, a causa di debiti che sfioravano i 3,2 milioni di dollari.

Una gioventù partita dall’emarginazione della Scozia, ma arrivata a grandi vette della carriera da chef. Vette riconosciute internazionalmente: nel 2018 il Basque Culinary World Prize lo ha nominato uno tra gli chef più talentuosi e innovativi del mondo, votato all’impegno sociale. L’italo-scozzese ha aperto il suo ristorante Orana – “Benvenuto” in lingua aborigena – poi una Fondazione, volta a presentarsi come laboratorio di sperimentazione e ricerca.