Ivan Zazzaroni sorprende a La Volta Buona: “Mi ha chiamato Mourinho per chiedermi di Mariotto”

Fonte: IPA Ivan Zazzaroni parla di Mariotto

Ivan Zazzaroni, noto per la sua riservatezza, si è concesso a una rarissima intervista, facendo un’eccezione partecipando a La Volta Buona. Accolto con entusiasmo da Caterina Balivo, che non ha mancato di ringraziarlo più volte, Zazzaroni ha regalato al pubblico un racconto inedito e sorprendente.

Dalla sua visione su Ballando con le Stelle a un episodio singolare con protagonista José Mourinho, passando per il desaparecido Guillermo Mariotto, il giornalista ha dimostrato di saper intrattenere con classe e spontaneità.

Ivan Zazzaroni: “Mi ha chiamato Mourinho per chiedermi di Mariotto”

Ivan Zazzaroni non fa a tempo a sedersi sul divano che Caterina Balivo già glielo chiede: Mariotto lo vedremo domani a Ballando con Le Stelle? La sua fuga e poi la sua assenza stanno facendo parlare e discutere. A quel punto Zazzaroni, dopo essersi accomodato, ha catturato il pubblico con un aneddoto fuori dagli schemi: “Dalla Turchia mi ha chiamato Mourinho per chiedermi di Mariotto”. Un aneddoto che ha acceso l’interesse e anche l’ilarità, riportando al centro dell’attenzione la figura del giudice Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle, programma seguito da nomi illustri, tra cui anche dalla deputata e capogruppo del Partito democratico Elly Schlein.

Alla notizia Caterina Balivo è saltata e ha aggiunto, gesticolando e rivolgendosi alla regia: “Scrivete anche: Mourinho chiede di Mariotto. Vai col banner!”. Incredibilmente lo show ha conquistato un pubblico trasversale e di rilievo, e persino personalità iconiche come il tecnico portoghese seguono il popolare show condotto da Milly Carlucci.

Scaramanzia e rituali televisivi

Un altro tema intrigante emerso durante l’intervista è stato il legame di Zazzaroni con la scaramanzia. Spiegando finalmente il vero motivo per cui durante le puntate di Ballando con le Stelle rimane sempre in piedi, ha dichiarato: “Le prime volte arrivavo da Milano in treno, distrutto dopo quattro ore, e restavo in piedi. Poi ho notato che funzionava, e da allora non ho più cambiato”. Una mossa di scaramanzia, afferma.

La scaramanzia, però, non è solo una sua prerogativa: “Anche Milly Carlucci è super scaramantica”, ha raccontato, suggerendo che proprio queste piccole abitudini siano uno dei segreti dell’intesa tra i “magnifici cinque”, il gruppo storico dei giudici. Scherzando aggiunge poi che è proprio per scaramanzia che i giudici non cambiano mai. Un riferimento alla polemica con Sonia Bruganelli?

Scommesse sui vincitori di Ballando con le Stelle

Passando ai pronostici, Zazzaroni non si è trattenuto dal commentare i concorrenti più talentuosi di questa edizione: “La mia favorita è Bianca Guaccero. Tecnicamente è la più avanti di tutti”. Nonostante ciò, ha riconosciuto il potenziale di altre partecipanti: “Federica Nargi è un’outsider, mentre Pellegrini con Pasquale potrebbe sorprendere”.

Le sue parole hanno acceso il dibattito sui social e tra gli appassionati dello show, giunto ormai alle battute finali

Un commento sul Napoli: “Perché non segna?”

Non poteva mancare una battuta sulla sua squadra del cuore, il Napoli: “Perché Napoli ha perso due volte?” Chiede Caterina Balivo. “Me lo sto chiedendo anch’io. Il problema è che segna poco”.