Isola dei Famosi 2025, Loredana Cannata è stata dimessa dall’ospedale: “Ma ho paura”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Loredana Cannata

Loredana Cannata è stata dimessa dall’ospedale dopo l’incidente all’Isola dei Famosi 2025. Dopo la fine del reality infatti la naufraga è stata sottoposta ad alcuni controlli, legati anche ai problemi riscontrati durante la prova dell’apnea.

Loredana Cannata dimessa dall’ospedale

Ad annunciare le dimissioni dall’ospedale è stata la stessa Loredana Cannata che nei giorni precedenti aveva raccontato il periodo dopo l’Isola dei Famosi. “Sono finalmente tornata a casa. La TAC è andata bene, quindi mi hanno dimessa”, ha spiegato Loredana, che non ha nascosto di vivere ancora con una certa paura.

“Finalmente sono tornata a comprare le paste vegane. Una l’ho già mangiata. Ricomincio a vivere un po’ – ha aggiunto -, anche se ho paura di dovermene andare di nuovo, come è successo l’altra volta dopo tre ore a casa. Adesso mangio, sto con i gatti e mi riprendo un po’. Dovrò fare altri esami, ma li potrò fare andando e tornando a casa”.

La conduttrice non è stata l’unica a finire in ospedale dopo il ritorno dall’Honduras. Anche Mario Adinolfi è stato ricoverato in ospedale per alcuni problemi di salute. Il politico infatti è finito in pronto soccorso per via di dolori atroci causati dal forte dimagrimento e da un ritorno a casa piuttosto stressante, fra caldo e forti emozioni.

“Ho iniziato ad avvertire dei dolori che si sono poi molto intensificati e allora sono andato nell’ospedale dove è nata la mia ultima figlia, che è il Santo Spirito in Sassia – aveva raccontato -. Lì hanno visto che la situazione era un pochino fastidiosa, il mio corpo aveva assunto una serie di novità dalla mia performance in Honduras. Non mangiavo quasi niente e ho perso moltissimo grasso che è stato poi processato da fegato e reni in maniera sempre più faticosa”.

L’incidente di Loredana Cannata all’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi condotta da Veronica Gentili è stata segnata da numerosi abbandoni e infortuni. In Honduras i naufraghi non hanno avuto vita facile, mentre durante le prove ricompensa si sono verificati alcuni incidenti. Prima lo scontro fisico fra Dino Giarrusso e Omar Fantini, poi l’incidente di Loredana Cannata.

La conduttrice è rimasta troppo sott’acqua durante la prova apnea a causa dei suoi capelli rimasti incastrati nella gabbia situata in mare, impedendole di respirare e di uscire. Riguardo l’episodio Loredana ha raccontato di aver avuto paura e ha spiegato che quel problema si sarebbe potuto evitare. “Per me i capelli sciolti rappresentano la libertà, non sopporto di tenerli legati, ma li ho legati in alcune prove, quando ho pensato che servisse, quando potevano disturbare la vista”, ha detto.

“Non avevo idea che fosse importante legarli, e certo l’avrei fatto se solo avessi immaginato o qualcuno me lo avesse riferito – ha riferito ancora -, ma gli occhialini tenevano già a posto i capelli sopra, non mi andavano davanti agli occhi, pensavo che questo bastasse. Spero che questo incidente sia stato occasione di riflessione e informazione, per imparare o ricordare alcune preziose misure di sicurezza in acqua, sia per gli adulti che, soprattutto, per i bambini”.