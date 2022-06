“Isola 2022”, i segreti svelati da Lory Del Santo: chi ha infranto le regole

Fonte: IPA Isola dei Famosi, l’incredibile dimagrimento dei naufraghi dopo 3 mesi

Lory Del Santo ha scelto di rivelare alcuni segreti dell’Isola dei Famosi 2022, e non dei retroscena qualsiasi, bensì vere e proprie presunte violazioni e scorrettezze che non avremmo mai visto in diretta. Tuttavia, ha anche voluto aprirsi su una faccenda delicata, ovvero la sua situazione sentimentale con Marco Cucolo, che al momento non è molto ben chiara.

Isola 2022, Lory Del Santo svela alcuni retroscena

In occasione di un’intervista a Fanpage, Lory Del Santo si è tolta i classici “sassolini dalla scarpa”, se così possiamo dire. La sua avventura all’interno del reality show di sopravvivenza non è stata delle migliori: sì, ha dimostrato la sua personalità, il coraggio, ma alcuni naufraghi l’hanno spesso accusata. E forse proprio per questo motivo ha scelto la via della verità.

“Voglio levarmi dei sassolini dalla scarpa. Voglio rivelare la vera essenza di queste persone. Come uno spruzzo di peperoncino, voglio svelare dei piccoli segreti per fare capire meglio con chi abbiamo a che fare. Le scorrettezze che ha compiuto questo gruppo sono tante”. Ha sottolineato anche che ci sarebbero dei testimoni pronti a confermare la sua versione.

Chi ha infranto le regole all’Isola dei Famosi 2022

La Del Santo ha raccontato di non aver mai “denunciato” alcuni episodi perché aveva paura di penalizzare il gruppo al completo, togliendo così il fuoco e impedendo di mangiare anche a coloro che non avevano mai infranto le regole. Oltretutto, questi episodi non sono nemmeno mai andati in onda: dunque, gli spettatori non hanno mai saputo delle scorrettezze a telecamere spente (o disattente).

“Luca è stato soprannominato dal gruppo chupa chupa, lecca lecca, è la persona più insopportabile dell’Isola. È viscido. In un’occasione, Nicolas ed Estefania non potevano mangiare la sera perché io non li avevo scelti nella prova ricompensa. Luca, che era diventato leader, è andato contro le regole, li ha fatti andare nel bosco, perché potessero mangiare di nascosto la loro porzione di riso. Perché ha fatto questa cosa scorretta? Per ingraziarsi il gruppo in cui voleva entrare. Ha dimostrato che non era un leader imparziale”. Nicolas ed Estefania, dunque, avrebbero mangiato di nascosto.

La storia d’amore con Marco Cucolo

Lory Del Santo ha preso parte all’Isola dei Famosi 2022 insieme al suo compagno, Marco Cucolo, che si è ritirato per motivi medici. Pare che in realtà la situazione tra i due sia tutt’altro che chiarita e che ancora oggi non siano effettivamente “tornati insieme”. Oltretutto, Lory ha ammesso che, se potesse tornare indietro nel tempo, preferirebbe vivere questa esperienza da sola.

“Se abbiamo chiarito dopo la puntata? No, non l’ho sentito. Credo che abbia tentato di chiamarmi, ma ero distrutta. Non gli ho voluto parlare anche di proposito. Quando l’ho visto in video, mi è venuto un groppo. Non si cancellano 9 anni così. Lo so che è buono, che odia litigare, che è per la bontà e per la pace. Però, mi ha fatto male”. Insomma, al momento Lory è piuttosto delusa da quanto successo: in ogni caso, spera che vincano Nicolas Vaporidis o Edoardo Tavassi. Ormai, siamo agli sgoccioli: l’attore è il primo finalista, e la finale è prevista per il 27 giugno.