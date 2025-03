Imma Tataranni, anticipazioni seconda puntata: divisa tra Pietro e Calogiuri

Fonte: Ufficio Stampa Rai Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo in "Imma Tataranni"

Secondo appuntamento, domenica 2 marzo in prima serata su Rai1, con le indagini di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, serie tv coprodotta da Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com con il contributo della Regione Basilicata e con il sostegno della Lucana Film Commission, per la regia di Francesco Amato.

Vanessa Scalera veste di nuovo i panni dello stimatissimo sostituto procuratore della Repubblica di Matera, amata dal pubblico per la sua sorprendente schiettezza, per il temperamento impetuoso e per il suo indagare senza tregua nel panorama umano e geografico di Matera.

Tra un caso e l’altro, Imma deve fare i conti con la crisi matrimoniale con Pietro, che l’ha portata a gettarsi tra le braccia del maresciallo Calogiuri, che la porterà a fare i conti con i propri sentimenti. Come sempre è affiancata dalla leale Diana, anche lei in un momento di riflessione sulla sua carriera.

Imma Tataranni, le anticipazioni della seconda puntata

Nella seconda puntata, dal titolo Amori impossibili, Imma (Vanessa Scalera) ha passato la notte con Calogiuri (Alessio Lapice) in un agriturismo, ma il ritorno alla quotidianità la riporta presto ai suoi doveri. Mentre cerca di capire cosa desideri veramente e quale sia la decisione più giusta da prendere, Pietro (Massimiliano Gallo) trova conforto nell’amicizia con lo scrittore Vasco Parisi (Tommaso Ragno), scoprendo in lui un compagno con cui confrontarsi e riorganizzare la sua vita senza Imma.

Diana (Barbara Ronchi), intanto, deve prendere una decisione importante: non sa infatti se lasciare il suo ruolo di cancelliera per inseguire l’ambizione di diventare giudice di pace, cercando di bilanciare le sue aspirazioni con la lealtà verso Imma. Valentina (Alice Azzariti), dal canto suo, tenta in tutti i modi di aiutare i genitori a risolvere la loro crisi matrimoniale. Per un caso fortuito Diana e Salvatore (Andrea Di Casa) si conoscono, ignari di essere entrambi legati per motivi diversi allo sceriffo di Matera.

Sul fronte investigativo, invece, la morte di due persone legate al mondo del circo porta Imma e Calogiuri a investigare tra vecchi rancori e identità nascoste. E Imma si scopre sempre più divisa tra le sue responsabilità professionali e il bisogno di fare chiarezza sui suoi sentimenti. Nel frattempo, l’indagine sotto copertura di Calogiuri per catturare il latitante Latronico (Nello Mascia) arriva a un momento cruciale, spingendolo a fare i conti con i suoi sentimenti per Imma.

Dove e quando vedere la seconda puntata

La quarta stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore è una coproduzione Rai Fiction – IBC Movie – Rai Com, realizzata con il contributo della Regione Basilicata e il sostegno della Lucana Film Commission in onda da domenica 23 febbraio in prima serata su Rai1 per quattro serate (4 puntate da 100 minuti).

Liberamente tratta dai romanzi di Mariolina Venezia Come piante tra i Sassi, Via del Riscatto, Maltempo e Rione Serra venerdì editi da Einaudi Editore Spa. Sarà possibile vedere i nuovi episodi in diretta su Rai 1, o in streaming su Rai Play e on demand, dove è possibile anche recuperare i precedenti episodi a partire dalla prima stagione.