Ilary Blasi a Verissimo, la frecciatina: “I maschi a casa nostra non durano tanto”

Fonte: IPA Ilary Blasi a Verissimo

Ilary Blasi torna a Verissimo con la sua verve inconfondibile, pronta a raccontare di sé, del suo percorso e delle novità che hanno segnato la sua vita. Tra battute pungenti, viaggi e relazioni, la conduttrice riesce sempre a mantenere il centro della scena, trasformando ogni intervista in un evento da non perdere. Non mancano frecciatine sottili e dichiarazioni, come quella sui “maschi a casa Blasi”, un chiaro riferimento al passato e alle sue esperienze personali.

La frecciatina a Francesco Totti: “I maschi a casa nostra non durano tanto”

“I maschi a casa nostra non durano tanto”, ha affermato con ironia Ilary Blasi, una frase che è subito risuonata come una stoccata all’ex marito, Francesco Totti. Dopo la separazione che ha monopolizzato l’attenzione mediatica, Ilary non ha mai smesso di affrontare l’argomento con una combinazione di sarcasmo e leggerezza.

Questa battuta, oltre a essere un riflesso della sua personalità, si lega perfettamente con il tema della sua serie Netflix chiamata Unica, dove nella prima stagione ha raccontato con schiettezza le dinamiche personali e pubbliche della sua vita matrimoniale, soprattutto i retroscena del loro divorzio. Ora, con l’arrivo della seconda stagione, Ilary promette nuovi episodi ricchi legati ai viaggi e alle esperienze lontano dai riflettori italiani.

L’incontro con Bastian: un nuovo capitolo

La conduttrice ha parlato anche della sua relazione con Bastian, descrivendo l’inizio della loro storia con spontaneità. “Ci siamo conosciuti nella lounge di un aeroporto. Era tutto molto casuale, lui non aveva idea di chi fossi”. Insomma, un incontro genuino nato senza aspettative.

“Gli ho detto subito di scappare, ma lui è rimasto”, ha aggiunto scherzando, e ha detto anche che questa relazione le ha portato serenità e un senso di leggerezza che non provava da tempo. Bastian sembra essere riuscito a conquistare anche la famiglia Blasi, che l’ha accolto con entusiasmo. “Sono tutti pazzi di lui”, ha rivelato Ilary con un sorriso complice.

Tra famiglia e radici: il rifugio di Ilary

Ilary, parlando con Silvia Toffanin, ha dedicato una parte dell’intervista a parlare del suo rapporto con la famiglia, il suo vero rifugio. “Nei momenti difficili sono loro a stringersi intorno a me, non serve neanche chiedere”. In particolare, nonna Marcella è stata definita una colonna portante: “Ha 93 anni, guida ancora e mi ruba la scena. Tutti mi chiedono di lei”.

Anche il legame con le sorelle (che avevamo notato già nella prima stagione di Unica) resta forte, fatto di complicità e scherzi. “A volte litighiamo, ma poi ci coalizziamo. Sparliamo l’una dell’altra, è un gioco che ci unisce ancora di più”. Questo spaccato familiare mostra un lato autentico della conduttrice, capace di bilanciare la vita pubblica con una dimensione intima e protetta.

Nonostante i cambiamenti nella sua vita, Ilary continua a coltivare amicizie di lunga data. “Anche quando mi sono trasferita, ho cercato di mantenere vivi i rapporti con gli amici di sempre. Organizzavo cene e rimpatriate, perché per me sono fondamentali”.