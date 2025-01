Fonte: IPA Ilary Blasi

Ilary Blasi non sembra minimamente preoccupata dall’idea di dover necessariamente tornare a schermo, nel palinsesto classico, in tempi brevi. Ha appena esordito su Netflix con Ilary, seconda stagione della docu-serie a lei dedicata, e ha continue riprove di come il pubblico non l’abbia minimamente dimenticata. Una prova della ritrovata serenità? La carrellata di foto e video delle vacanze con Bastian Muller.

Il ritorno in televisione

In casa Mediaset si discute del futuro de L’Isola dei Famosi. Si vocifera che il reality tornerà soltanto con la garanzia di una conduzione apprezzata dal pubblico. I fan vorrebbero Ilary Blasi, neanche a dirlo, ma quest’opzione non sembra contemplata dalla diretta interessata e da Pier Silvio Berlusconi.

Lo scontro, presunto e paventato, relativo alla docu-serie Netflix pare aver lasciato un solco tra i due. Uno tale che neanche l’amicizia con Silvia Toffanin ha limato. Non è da escludere, in questo scenario, che si possa proseguire fino al termine del contratto, come con Barbara D’Urso, per poi salutarsi del tutto.

Da parte sua, la Blasi non sembra minimamente crucciarsi e, probabilmente, sarà anche felice se al suo posto dovesse giungere Elenoire Casalegno. Tutto ciò perché i progetti non mancano e la serenità del quotidiano è stata ampiamente ritrovata.

Ilary Blasi ai Caraibi

Al fianco di Bastian Muller, Ilary Blasi è volata ai Caraibi, precisamente a St. Barth. Spiagge paradisiache e acqua cristallina per festeggiare l’arrivo del nuovo anno al meglio. Così tanti ricordi da continuare a pubblicare anche dopo il suo ritorno, fino al carosello mandato online quest’oggi, con il semplice post: “Camera roll”.

Tra foto e video stavolta non appare il suo compagno, che resta dietro la fotocamera. In compenso i suoi fan possono ammirare ampiamente la splendida 43enne, tra outfit casalingo e da sera, in bikini in acqua, con lato B in evidenza e in controluce, come le foto che da ragazzini scattavamo su pellicola al mare.

I commenti sono tutti entusiasti e, generalmente, positivi. È chiaro in che modo si sia schierato il grande pubblico. Basta confrontare il tenore dei messaggi sotto il recente post di Francesco Totti, in viaggio con Noemi Bocchi. Qualcuno, tra l’altro, insinua anche che le tempistiche di questa pubblicazione siano sospette. Un modo per tenere il passo dei post dell’ex moglie, sfoggiando serenità e felicità allo stesso modo.