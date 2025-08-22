Il mio giorno preferito, testo e significato del nuovo singolo di Eros Ramazzotti

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Eros Ramazzotti testo e significato del singolo "Il mio giorno preferito"

Dopo anni di attesa, Eros Ramazzotti è pronto a tornare con un brano che promette di fare da colonna sonora alla nostalgia di fine estate. Il cantante pubblica Il mio giorno preferito, un nuovo singolo che segna un nuovo capitolo per l’artista romano.

Un pop fresco ma con il tocco inconfondibile di Eros, che parla di rinascita, legami che si riscoprono e voglia di vivere appieno ogni momento, proprio come fosse il nostro giorno preferito. Vediamo testo e significato.

“Il mio giorno preferito”, significato del singolo di Eros Ramazzotti

A tre anni da Battito infinito, Eros Ramazzotti è pronto a farci cantare di nuovo. Dal 22 agosto 2025, infatti, il suo nuovo singolo Il mio giorno preferito è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, pronto a conquistare i fan in Italia e nel mondo.

Il brano nasce da una collaborazione incredibile: oltre a Eros, alla scrittura hanno lavorato Tommaso Paradiso, CanovA, Antonio Cirigliano ed Edoardo D’Erme, in arte Calcutta. E per non farsi mancare nulla, il pezzo arriva in doppia versione: italiana e spagnola.

Il mio giorno preferito è un pop moderno e orecchiabile, ma con quell’impronta inconfondibile che solo Eros sa dare. Il testo racconta una solitudine che, con coraggio, diventa voglia di evasione. Una storia d’amore che sembrava arrivata al capolinea ritrova energia e si trasforma in un legame speciale, capace di regalare nuove avventure e rinascite.

E non è tutto: questo nuovo singolo anticipa anche un grande ritorno dal vivo. Con il Una storia importante World Tour, Eros riabbraccerà i suoi fan negli stadi italiani ed europei .

Il testo di “Il mio giorno preferito”

Non se ne va

Anche stanotte non se ne va

Resta ferma fra i capelli di un angelo

Che più mi mente e più mi mette in un angolo

È successo ancora

Messaggi vuoti pieni di cuori piccoli

Sentirsi soli e fare cento chilometri

Non pensavo ma poi

Tra di noi

È successo ancora

Io che pensavo di cadere giù

Ma invece no e adesso l’ho capito

Che oggi è il mio giorno preferito

Se

Amore mio mi prendi

Poi troveremo insieme le parole per fuggire via

Da questi giorni orrendi

Se amore mio mi senti

Prendi gli occhiali e scendi

Cercheremo insieme tutto il sole per

Per sentirci stupendi

Occhi grandi

Due autostrade senza uscita

Davanti a me

Senza frenare

Senza fermare le dita

È successo

È successo ancora

Io che pensavo di cadere giù

Ma invece no e adesso l’ho capito

Che oggi è il mio giorno preferito

Se

Amore mio mi prendi

Poi troveremo insieme le parole per fuggire via

Da questi giorni orrendi

Se amore mio mi senti

Prendi gli occhiali e scendi

Cercheremo insieme tutto il sole per

Per sentirci stupendi

Soli noi

Solo noi

Tanto la paura non c’è

Se

Amore mio mi prendi

Poi troveremo insieme le parole per fuggire via

Da questi giorni orrendi

Se amore mio mi senti

Prendi gli occhiali e scendi

Cercheremo insieme tutto il sole per

Per sentirci stupendi

Per sentirci stupendi