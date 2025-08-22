Il mio giorno preferito, testo e significato del nuovo singolo di Eros Ramazzotti

Dopo anni di attesa, Eros Ramazzotti è pronto a tornare con un brano che promette di fare da colonna sonora alla nostalgia di fine estate. Il cantante pubblica Il mio giorno preferito, un nuovo singolo che segna un nuovo capitolo per l’artista romano.
Un pop fresco ma con il tocco inconfondibile di Eros, che parla di rinascita, legami che si riscoprono e voglia di vivere appieno ogni momento, proprio come fosse il nostro giorno preferito. Vediamo testo e significato.
“Il mio giorno preferito”, significato del singolo di Eros Ramazzotti
A tre anni da Battito infinito, Eros Ramazzotti è pronto a farci cantare di nuovo. Dal 22 agosto 2025, infatti, il suo nuovo singolo Il mio giorno preferito è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, pronto a conquistare i fan in Italia e nel mondo.
Il brano nasce da una collaborazione incredibile: oltre a Eros, alla scrittura hanno lavorato Tommaso Paradiso, CanovA, Antonio Cirigliano ed Edoardo D’Erme, in arte Calcutta. E per non farsi mancare nulla, il pezzo arriva in doppia versione: italiana e spagnola.
Il mio giorno preferito è un pop moderno e orecchiabile, ma con quell’impronta inconfondibile che solo Eros sa dare. Il testo racconta una solitudine che, con coraggio, diventa voglia di evasione. Una storia d’amore che sembrava arrivata al capolinea ritrova energia e si trasforma in un legame speciale, capace di regalare nuove avventure e rinascite.
E non è tutto: questo nuovo singolo anticipa anche un grande ritorno dal vivo. Con il Una storia importante World Tour, Eros riabbraccerà i suoi fan negli stadi italiani ed europei .
Il testo di “Il mio giorno preferito”
Non se ne va
Anche stanotte non se ne va
Resta ferma fra i capelli di un angelo
Che più mi mente e più mi mette in un angolo
È successo ancora
Messaggi vuoti pieni di cuori piccoli
Sentirsi soli e fare cento chilometri
Non pensavo ma poi
Tra di noi
È successo ancora
Io che pensavo di cadere giù
Ma invece no e adesso l’ho capito
Che oggi è il mio giorno preferito
Se
Amore mio mi prendi
Poi troveremo insieme le parole per fuggire via
Da questi giorni orrendi
Se amore mio mi senti
Prendi gli occhiali e scendi
Cercheremo insieme tutto il sole per
Per sentirci stupendi
Occhi grandi
Due autostrade senza uscita
Davanti a me
Senza frenare
Senza fermare le dita
È successo
È successo ancora
Io che pensavo di cadere giù
Ma invece no e adesso l’ho capito
Che oggi è il mio giorno preferito
Se
Amore mio mi prendi
Poi troveremo insieme le parole per fuggire via
Da questi giorni orrendi
Se amore mio mi senti
Prendi gli occhiali e scendi
Cercheremo insieme tutto il sole per
Per sentirci stupendi
Soli noi
Solo noi
Tanto la paura non c’è
Se
Amore mio mi prendi
Poi troveremo insieme le parole per fuggire via
Da questi giorni orrendi
Se amore mio mi senti
Prendi gli occhiali e scendi
Cercheremo insieme tutto il sole per
Per sentirci stupendi
Per sentirci stupendi