Fonte: Ufficio stampa - Rai Alessandro Gassmann (Lojacono) in "I Bastardi di Pizzofalcone 4"

I Bastardi di Pizzofalcone 4 vola verso il finale di stagione con successo con dati d’ascolto al top per il penultimo episodio del 6 novembre. Il tempo stringe per salvare l’ispettore Giuseppe Lojacono, interpretato da Alessandro Gassmann. Bisogna aspettare l’ultima puntata che andrà in onda lunedì 13 novembre, su Rai 1 in prima serata, per sapere quale sarà il suo destino (che noi anticipiamo)

I Bastardi di Pizzofalcone 4, campione di ascolti

Lojacono e i suoi volano negli ascolti. La penultima puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 4 incolla al piccolo schermo ben 3.693.000 spettatori pari al 21.1% di share, decretandosi trasmissione più vista del lunedì sera. Il Grande Fratello è l’eterno secondo quando deve scontrarsi con le fiction di Rai 1. E così Signorini si accontenta del 20,5% di share pari a 2.716.000 spettatori.

Evidentemente l’ispettore Lojacono, nato dalla penna di Maurizio de Giovanni, autore anche del Commissario Ricciardi, riesce a tenere alti l’interesse e l’adrenalina nel pubblico.

Nella puntata di lunedì 6 novembre, intitolata Angelo, abbiamo tenuto il fiato sospeso per un brutale omicidio. Nando Iaccarino è un’istituzione per gli appassionati di automobili di Pizzofalcone viene trovato ucciso nella sua officina. Le indagini della squadra li conducono

nel mondo del lusso e nel passato dell’uomo. Nel frattempo si infittisce la rete intorno a Lojacono (Alessandro Gassmann) che è costretto a nascondersi dentro l’archivio, nell’ufficio di Palma, interpretato da Massimiliano Gallo, per evitare di essere scoperto. Ma il suo segreto sta per essere scoperto, perché una visita inaspettata in commissariato sta per cambiare tutto, mettendo a dura prova l’organizzazione creata dallo stesso ispettore.

I Bastardi di Pizzofalcone 4, anticipazioni dell’ultimo episodio

Dobbiamo aspettare lunedì 13 novembre per capire come finirà la vicenda di Lojacono, anche se possiamo anticipare che il pericolo corre sul filo e questa volta è coinvolta la figlia dell’ispettore, Marinella.

Nell’ultima puntata della quarta stagione de I Bastardi di Pizzofalcone, intitolata Inganni e tratta sempre dai libri di Maurizio de Giovanni, nella storica sartoria di Salita Vetriera viene trovato morto con un colpo di forbici il sarto Nunzio Coppola. Chi può essersi accanito con tanta brutalità sul corpo di un anziano tanto amato? Ancora una volta tocca ai Bastardi indagare per fare giustizia. Intanto, si stringe il cerchio delle indagini della Procura intorno a Lojacono: la squadra dei Bastardi è in pericolo quanto la vita di Marinella, la figlia dell’Ispettore.

Alessandro Gassmann e la quinta stagione

Ancora non è stato trasmesso l’ultimo episodio de I Bastardi di Pizzofalcone 4 che già i fan si chiedono se ci sarà una quinta serie. Al momento non c’è alcuna ufficialità, ma si vocifera che si farà e naturalmente Alessandro Gassmann sarà l’indiscusso protagonista, che per altro torna in tv con un altra fiction, Un professore 2.

Su Instagram i follower di Gassmann non risparmiano i complimenti: “Bravissimoooo👏👏👏”, “Sei un grande Alessandro 😊”. “Che meraviglia, Bravissimo”. “Goduria x i miei occhi e le mie orecchie”, questo il tenore dei commenti social.