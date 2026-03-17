Grande Fratello Vip 2026, chi vincerà secondo noi

Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi

Quella in onda dal 17 marzo 2026 è l’ottava edizione del Grande Fratello Vip, e vede il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione. Sedici i concorrenti, molti già conosciuti ampiamente dal pubblico affezionato dei reality show: ognuno è pronto a raccontare qualcosa di sé, a togliersi un pezzo di armatura per consegnarlo agli spettatori, che decideranno del loro destino. A poche ore dalla partenza, sono già iniziate le scommesse sul vincitore di questa edizione. Ma sono tanti i nomi che potrebbero farcela.

Paola Caruso, un percorso da raccontare

È stata la prima concorrente a essere annunciata per l’edizione del 2026 del Grande Fratello Vip: la storia di Paola Caruso, la Bonas di Avanti un altro!, parla da sé. Non ha avuto una vita facile: piena di ostacoli che ha sempre superato, con enorme forza. La scoperta di essere stata adottata a 13 anni, la perdita del papà adottivo nel 2015 e poi la scomparsa della mamma adottiva nel 2025. Paola Caruso ha una storia da raccontare, un vissuto da mostrare agli altri. Nella Casa porta qualcosa di estremamente personale: un percorso. Quello di una donna e di una mamma che ha imparato a trovare la forza anche nei momenti più complessi.

Francesca Manzini, animata dalla voglia di riscatto

“Vado per far sì che gli addetti ai lavori ritornino a comporre il mio numero di telefono”. Occhi puntati su Francesca Manzini, l’imitatrice dal talento indiscusso, pronta a strapparci una risata e non solo, chissà. Perché la Manzini ha una storia da raccontare al pari di altri concorrenti, anche se si sta approcciando a questa edizione del Grande Fratello Vip come un’occasione per rilanciarsi. La voglia di riscatto c’è, e potrebbe riservare sorprese: “Quando la curva scende, io mi reinvento sempre per alzarla di nuovo”. Potrebbe vincere, ma dipende quanto è disposta ad alzare l’asticella.

Renato Biancardi, non solo l’amico di Stefano De Martino

Fino a qualche mese fa, Stefano De Martino è stato considerato come il Re Mida della Rai. Non a caso, tra i nomi in pole per la vittoria al GF Vip 2026 c’è proprio quello di Renato Biancardi, amico del conduttore di Affari Tuoi (e di Sanremo 2027). Il debutto di Biancardi nel piccolo schermo risale al 2018 con Ex on the Beach Italia, programma in onda su MTV, condotto da Elettra Lamborghini, dove già non era passato inosservato. Ma cosa c’entra Biancardi con De Martino? Semplice: i due sono amici d’infanzia, sono cresciuti insieme a Napoli e hanno mantenuto i rapporti nel corso del tempo. E, guarda un po’ il caso, a poche ore dall’inizio del GF Vip 2026 Biancardi spicca tra i favoriti alla vittoria. Effetto De Martino o qualcosa di più? Se saprà cavalcare l’onda senza cadute, allora ce la farà.

Adriana Volpe, la favorita

Adriana Volpe è la grande favorita di questa edizione del Grande Fratello. Ed è, in effetti, tra le concorrenti candidate almeno al podio. Non è la prima volta nella Casa per lei, considerando che aveva partecipato nel 2020 (all’epoca aveva abbandonato il gioco a seguito di un grave lutto). Conosce bene i meccanismi e i tempi della televisione e ha un suo seguito, due punti da non sottovalutare in un reality show.