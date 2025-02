La “strategia segreta” del Grande Fratello: ipotesi finale con due vincitori

Secondo una nuova indiscrezione, il Grande Fratello sarebbe in procinto di mettere in atto una "strategia segreta" con una novità: non uno, ma due vincitori in finale

Il Grande Fratello si prepara di nuovo a cambiare le regole? L’edizione di quest’anno ha già fatto parecchio storcere il naso a molti, che si chiedono se abbia ancora senso di parlare di un regolamento. Tra inquilini eliminati che sono rientrati in gioco e concorrenti che entrano ed escono un po’ a piacimento, la confusione è tanta. Nel frattempo sta circolando una nuova indiscrezione – non confermata dalla produzione, s’intende – secondo la quale il reality show condotto da Alfonso Signorini starebbe valutando la possibilità di introdurre un doppio vincitore in finale.

L’indiscrezione sui due vincitori

Mentre si parla dell’imminente chiusura del reality – che dovrebbe concludersi alla fine di marzo -, ha preso piede una nuova indiscrezione su un possibile (ulteriore) cambio di regolamento. Il Grande Fratello sarebbe disposto a mischiare nuovamente le carte in tavola, tutto per una questione di ascolti: lo scopo sarebbe mantenere alta l’attenzione di un pubblico sempre più stanco in vista della finale.

A rivelarlo è stato su X e successivamente in un breve podcast Agent Beast, profilo anonimo che da tempo vive con la missione di spoilerare retroscena e verità spesso scomode a proposito dei più noti programmi televisivi, con particolare attenzione proprio al Grande Fratello.

“E se vi dicessi che la doppia vittoria del Grande Fratello non è solo un’ipotesi ma una strategia studiata per mantenere alto l’interesse del pubblico fino all’ultima puntata? La produzione e Mediaset stanno valutando una finale con due vincitori per evitare cali di ascolti e di interazioni social nelle ultime settimane”, queste le prime parole della voce camuffata.

La presunta “strategia segreta” del Grande Fratello

Il podcast, intitolato non a caso La strategia segreta del Grande Fratello: doppia vittoria per il finale perfetto, spiega le ragioni di questo possibile cambiamento, scendendo nel dettaglio delle tre opzioni presumibilmente in discussione. “Perché è nata l’idea della doppia vittoria? La finale potrebbe non andare come previsto e la produzione vuole tutelarsi – prosegue -. Se il pubblico spingesse un concorrente non allineato alle dinamiche volute, una doppia vittoria permetterebbe di bilanciare il risultato e salvare la narrazione, ma c’è di più. La produzione vuole mantenere alta la tensione e l’attenzione fino all’ultima puntata. Obiettivo? Evitare un calo di ascolti e interazioni, coinvolgere il pubblico su due percorsi paralleli. Un vincitore uomo e una vincitrice donna”.

Secondo Agent Beast, sarebbero tre le modalità possibili al vaglio della produzione e di Mediaset che, lo ribadiamo, non hanno mai confermato l’ipotesi del doppio vincitore. La prima opzione prevederebbe uno “scontro in coppia tra i quattro finalisti“: “Gli ultimi quattro finalisti si sfiderebbero in duelli diretti, scegliendo il proprio avversario per il telefoto. Ogni coppia avrebbe un vincitore, decretando così due vincitori ufficiali e questa modalità lascerebbe maggiore libertà alla produzione nella costruzione dello storytelling finale”.

La seconda opzione varia leggermente, con un televoto tra tre finalisti nel quale a vincere sarebbero i due concorrenti più votati dal pubblico: “Questa scelta renderebbe la doppia vittoria più diretta e meno artificiosa, ma darebbe meno controllo alla produzione”. Infine, la terza opzione: “Votazione separata per il miglior uomo e la miglior donna. Il pubblico voterebbe su due percorsi distinti, garantendo un vincitore per genere. Questo sistema manterrebbe il coinvolgimento attivo, evitando polarizzazioni eccessive”.