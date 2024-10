Grande Fratello, “Helena è fidanzata”: fine del quadrilatero amoroso nella Casa

Fonte: Getty Images Helena Prestes, chi è il fidanzato

Alberto De Pisis non ha fatto complimenti quando ha deciso di sganciare una notizia destinata a scaldare il gossip di Pomeriggio 5. Durante la trasmissione, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato che Helena Prestes, attualmente nella casa del Grande Fratello, potrebbe non essere così libera sentimentalmente come ha fatto credere. A quanto pare, ci sarebbe un affascinante ragazzo belga nella sua vita, conosciuto questa estate in una delle mete più glamour d’Europa. E lei conferma.

A questo punto, oltre alle altre dinamiche, il quadrilatero formato da Javier Martinez, Helena Prestes, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è ufficialmente imploso. Tra loro sembra non esserci più alcuna possibilità di formare una coppia, anche se qualcuno tra i concorrenti, come da tradizione nel reality, afferma “mai dire mai”. Questa frase sembra essere diventata il leitmotiv della diciottesima edizione del programma.

La verità sull’uomo misterioso

Durante l’intervista, De Pisis ha raccontato che Helena sarebbe “fidanzatissima” con un giovane belga, descritto come irresistibile, che vive tra Europa e New York. “Io sapevo che Helena era fidanzata con un ragazzo bellissimo di origine belga che vive fra Europa e New York”, ha dichiarato l’ex gieffino, scatenando una tempesta di commenti tra gli spettatori.

Sembra che l’estate a Mykonos abbia fatto da sfondo a questa storia che, secondo lui, è più seria di quanto sembri. Il gossip e i media, manco a dirlo, hanno trovato immediatamente terreno fertile.

Helena e Lorenzo: un flirt strategico?

Ma la storia non finisce qui. Helena, infatti, ha attratto molte attenzioni grazie alla sua vicinanza a Lorenzo Spolverato, altro concorrente della casa più spiata d’Italia. Ma ora che spuntano fuori dettagli sulla sua presunta relazione esterna, il dubbio serpeggia: è una strategia? De Pisis non ha esitato a insinuare che potrebbe trattarsi di un modo per giocare le sue carte nel reality: “Probabilmente vogliono accaparrarsi fanpage e credibilità, assicurandosi blocchi in puntata”, ha commentato, lasciando intendere che la relazione con Lorenzo potrebbe essere più un’operazione di marketing che una reale attrazione.

Helena conferma tutto

Non è solo De Pisis a parlare, però. Anche Helena, durante una chiacchierata notturna con le sue compagne di gioco, Eleonora Cecere e Shaila Gatta, ha fatto delle confessioni. Ha raccontato di aver incontrato un ragazzo di 28 anni quest’estate, un tipo affascinante e decisamente benestante: “Mi ha seguito nei posti che visitavo, molto ricco, ha una Aston Martin”. Ma la domanda che tutti si pongono è: questa frequentazione è ancora in corso? O Helena ha messo tutto in pausa, Aston Martin compresa, per concentrarsi sul suo percorso al Grande Fratello?

Cosa succede nel (non più) quadrilatero dell’amore del GF

È calato il sipario sul quadrilatero amoroso (ex triangolo) tra Javier Martinez, Helena Prestes, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Tutte le dinamiche create attorno a flirt e tensioni sono esplose, con relazioni interrotte e dichiarazioni al veleno. Shaila ha chiuso con Javier, ammettendo di non provare più attrazione, mentre Lorenzo ha confessato il suo interesse per lei, scatenando la rabbia di Javier, che l’ha accusato di non essere stato sincero.

Nel frattempo, Helena ha definitivamente scaricato Lorenzo, mettendo fine a ogni possibilità di chiarimento. La serata ha raggiunto l’apice durante la pausa pubblicitaria, con Lorenzo che, esasperato dalle provocazioni, ha perso la testa in diretta, mostrando ancora una volta il suo lato più irruento.