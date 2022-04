Gli eredi della terra, il seguito di La Cattedrale del mare su Canale 5: cast e quando vederla

Il momento tanto atteso sta per arrivare: prestissimo si potranno vedere su Netflix e Canale 5 gli episodi di Gli eredi della terra, il seguito della serie evento La cattedrale del mare. L’attesa è alle stelle, anche perché entrambi i progetti sono tratti dai romanzi bestseller dello scrittore spagnolo Ildefonso Falçones. Ma i fan dei libri e della serie tv non dovranno attendere molto perché la data di messa in onda è vicinissima.

Gli eredi della terra, la serie tv

Si torna nel tardo Medioevo, a camminare per le strade di una Barcellona affascinante più che mai. Rispetto alla prima serie, ci spostiamo in avanti di tre anni per conoscere meglio la storia di Hugo Llor figlio di un marinaio che è sparito, il cui destino si modifica quando inizia a lavorare nei cantieri navali, grazie a Arnau Estanyol, un uomo molto influente. Tra intrighi e giochi di potere questa nuova serie promette di tenere con il fiato sospeso i telespettatori. L’ambientazione è nella Barcellona del 1387 e anche questa volta il fulcro centrale è la suggestiva chiesa di Santa Maria de la Mar (che si trova nel quartiere della Ribera di Barcellona) con tutto il suo fascino unico che Falcones ha saputo tratteggiare così bene nei suoi romanzi.

Gli eredi della terra, il cast

Il cast di Gli eredi della terra sarà ricchissimo. Gli spettatori ritroveranno Aitor Luna e Michelle Jenner che interpretano rispettivamente Arnau Estanyol e Isabel. David Solans e Yon González avranno il ruolo del protagonista da ragazzo e da adulto. Il secondo è un celebre interprete in Spagna ma non solo, tra i suli lavori lo si può ricordare ad esempio in Grand Hotel – Intrighi e passioni e in Le ragazze del centralino. Aitor Luna, invece, sarà Arnau Estanyol. Elena Rivera sarà Caterina Llor, anche lei è una celebre attrice con un curriculum ricco e interessante.

Gli eredi della terra, dove vederlo

Gli eredi della terra si potrà vedere sia su Netflix che su Canale 5. La piattaforma ha ottenuto l’anteprima mondiale e la serie sarà visibile a partire dal 15 aprile, mentre sul canale Mediaset a partire dal 17 aprile in prima serata.

A produrla Atresmedia, Televisió de Catalunya e Netflix in collaborazione con Diagonal TV, avrà una durata di otto episodi di cinquanta minuti ciascuno i cui primi tre andranno in onda nel corso della prima serata di programmazione su Canale 5. Ultimo appuntamento per la rete Mediaset è previsto per il primo maggio. La regia è stata affidata a Jordi Frades.

La serie tratta da La cattedrale del mare aveva ottenuto un grandissimo successo, per questa ragione anche il seguito promette di tenere il pubblico incollato alla televisione. Del resto i libri di Ildefonso Falçones sono tutti molto amati. La cattedrale del mare è uscito nel febbraio del 2007. Poi l’autore ha pubblicato altri due romanzi (La mano di Fatima e La regina scalza). È solo nel 2016 che è arrivato il seguito del suo primo romanzo: Gli eredi della terra, che è stato accolto con entusiasmo diventando uno dei libri più amati. Sono sempre più frequenti le serie tv tratte da libri di successo, che anche sul piccolo schermo riescono a incantare il pubblico.

A questo punto non resta da fare altro che attendere per scorpire come è stata realizzata la trasposizione del celebre romanzo storico spagnolo per la tv.