Chi è Elena Rivera, protagonista di “Inés dell’anima mia...

Dalla Spagna con furore. Ma anche con bellezza e talento. Elena Rivera è la giovane attrice originaria di Saragozza che interpreta la protagonista di Inés dell’anima mia, titolo conosciuto agli appassionati di romanzi dell’autrice Isabelle Allende. Si tratta proprio della serie tv inedita tratta dall’omonimo bestseller, al suo debutto il 30 luglio 2021 in prima serata su Canale 5.

“Un’esperienza incredibile, che ripeterei mille volte. Sono innamorata di questa giovane guerriera in anticipo sui tempi”, queste le parole di Elena Rivera sulla serie co-prodotta da RTVE, Boomerang TV e Chilevisión. Al suo fianco nel cast anche gli attori Eduardo Noriega (La bella e la bestia), Enrique Arce (La casa di carta, Fisica o Chimica), Ismael Martínez (El internado, Parla con lei, Tutto su mia madre), Antonia Giesen (El Presidente) e Benjamín Vicuña (Vis a Vis).

Lunghi capelli castani e magnetici occhi azzurri, Elena Rivera è nata a Saragozza nel 1992 e sin da giovanissima ha capito che la recitazione e le arti performative erano la sua naturale vocazione. Figlia di un ferroviere, Miguel Rivera, e Ana Villajos, l’attrice ha un fratello di nome Miguel, di quattro anni più grande di lei.

Il suo esordio nel mondo dello spettacolo risale al 1999 quando, a soli sei anni, partecipa al talent show televisivo Menudas Estrellas in onda sul canale spagnolo Antenna 3, arrivando in finale e dove si distingue per la sua interpretazione della celebre cantante e attrice Paloma Cecilia San Basilio Martínez. Da lì il suo è stato un percorso artistico ricco di soddisfazioni che l’hanno portata a essere una delle attrici spagnole più amate della sua generazione.

Il primo ruolo – oltre che il più importante – è stato quello di Karina in Cuéntame (Dimmi come è successo) che ha interpretato dal 2005, quando aveva soltanto 13 anni, fino al 2018. Nel frattempo Elena Rivera è apparsa anche in numerosi film e serie tv come Los Quos (2011), Toledo, crocevia di destinazioni (2012), Servir y Protecte (2017) e Off Course (2015).

Ma Elena è una giovane donna dalle mille sorprese e con la testa sulle spalle. Nonostante il suo assiduo impegno nella recitazione, infatti, non ha mai abbandonato gli studi frequentando dapprima la scuola Obra Diocesana Santo Domingo de Silos a Saragozza, poi il liceo e infine laureandosi in Educazione infantile.

Bellissima e appassionata, Elena si prepara a farsi conoscere anche dal pubblico italiano nei panni di Inés Suárez, giovane e audace donna dell’Estremadura che nel 500 si è ritagliata un ruolo importante nella storia. Un personaggio forte e combattivo, come del resto sono quelli nati dalla meravigliosa penna di Isabelle Allende. “La serie, fedele alla storia, si concentra sul ritratto inedito di Inés Suárez, l’unica donna spagnola arrivata alla conquista del Cile, nel 1541 – ha spiegato l’autrice -. Una condottiera che ho sempre ammirato per coraggio, audacia, generosità, ma dimenticata dalla storia”.