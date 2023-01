Era Giulietta nel film di Zeffirelli, oggi a 71 anni è così e chiede 500 milioni per i nudi

Fonte: Getty Images Olivia Hussey, la Giulietta di Franco Zeffirelli oggi

I protagonisti del film di Franco Zeffirelli, Romeo e Giulietta, del 1968 hanno fatto causa alla Paramount per delle scene di nudo girate quando erano minorenni. Infatti, Olivia Hussey e Leonard Whiting all’epoca delle riprese avevano 15 e 16 anni.

Leonard Whiting e Olivia Hussey: Romeo e Giulietta oggi

Olivia Hussey e Leonard Whiting, oggi settantenni, hanno sporto denuncia a Santa Monica, in California, contro la Paramount che ha prodotto Romeo e Giulietta, chiedendo un risarcimento per oltre 500 milioni di dollari a causa delle scene di nudo che furono costretti a girare, mostrando seni e glutei, e che avrebbero provocato in loro stati d’ansia e disagio emotivo per oltre 50 anni.

Fonte: Getty Images

Secondo la citazione il regista Franco Zeffirelli, scomparso nel 2019, avrebbe insistito perché venissero girate quelle scene, sostenendo che senza di esse il film sarebbe stato un fallimento. Inizialmente, era previsto che gli attori indossassero della biancheria color carne.

La denuncia per le scene di nudo da minorenni

Dunque, Olivia Hussey e Leonard Whiting hanno denunciato i responsabili del film, sostenendo di essere stati ingannati e di aver subito le conseguenze di quanto accaduto sul set per oltre 50 anni. In altri termini, li accusano “di aver girato scene di minorenni nudi o seminudi senza il loro consenso, in violazione delle leggi”.

I due attori, che per Romeo e Giulietta hanno ricevuto ciascuno un Golden Globe, chiedono un risarcimento danni per centinaia di milioni di dollari, si parla di oltre 500 milioni di dollari. Stando a quanto riferito dal loro avvocato, Solomon Gresen, gli stati d’ansia e di disagio emotivo di cui hanno sofferto a causa delle scene di nudo non consenzienti si sono protratti per oltre mezzo secolo e si sono reiterati con l’uscita di una nuova versione del film. Inoltre ha dichiarato a Variety che Hussey e Whiting “erano molto piccoli all’epoca e non avevano idea della conseguenze”.

Fonte: Getty Images

Il manager di Olivia Hussey e Leonard Whiting, Tony Marinozzi, ha gettato fango su Zeffirelli che li avrebbe imbrogliati, prima assicurandoli che non si sarebbero dovuti mostrare nudi davanti alla telecamera e poi cambiando idea l’ultimo giorno delle riprese. Queste le sue parole riportate dal Daily Mail: “Quello che è stato detto loro e quello che è successo sono due cose diverse. Si fidavano di Franco. A 16 anni, come attori, hanno deciso che non avrebbe violato la fiducia che avevano in lui”.

Le star si sono giustificate sostenendo che all’epoca dei fatti pensavano “di non avere altra scelta che recitare nudi come richiesto l’ultimo giorno delle riprese”. Stando ai due protagonisti quelle scende di nudo hanno causato loro oltre a un danno morale, anche finanziario. Infatti, avrebbero perso molti soldi e opportunità di lavoro per colpa di quei nudi.

Romeo e Giulietta chiedono oltre 500 milioni per danni

Da qui la richiesta di oltre 500 milioni di dollari di risarcimento che corrisponderebbero all’ammontare del guadagno del film dal 1968 ad oggi. La Paramount al momento non ha reagito alla denuncia, ma la rivista Variety ha fatto notare come in un’intervista del 2018 parlando di quelle scene di nudo, Olivia Hussey abbia affermato che erano necessarie per il film.

Fonte: Getty Images

Oltre al Golden Globe ricevuti dai due protagonisti e una nomination agli Oscar per Zeffirelli, Romeo e Giulietta ebbe un successo strepitoso e fece di Hussey e Whiting due attori dalla fama internazionale.