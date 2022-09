Giovanni Vescovo, chi è il nuovo postino di “C’è Posta per Te”

Fonte: Ansa Maria De Filippi

Arriva direttamente da Uomini e Donne ed è già amato dal pubblico social. Si chiama Giovanni Vescovo ed è stato scelto da Maria De Filippi per far parte della nuova edizione di C’è Posta per te. La messa in onda del programma è ancora lontana ma è attesa per i primi mesi del 2023, com’è tradizione da ormai molti anni, sebbene le riprese siano iniziate da tempo.

Chi è Giovanni Vescovo, il nuovo postino di “C’è Posta per Te”

Non è di certo una novità. Maria De Filippi ama molto circondarsi di persone che hanno fatto parte dei suoi programmi, in particolare di Uomini e Donne. Giovanni Vescovo non fa di certo eccezione. È stato infatti uno dei corteggiatori di Sonia Lorenzini, nella stagione 2016/2018, e ora torna in Fascino con un ruolo del tutto nuovo.

A lui, e agli altri colleghi, spetta il compito di girare l’Italia per raggiungere gli ospiti che – sabato dopo sabato – si avvicendano all’interno dello studio di C’è Posta per te. Per una sorpresa, certo, ma anche per ritrovare un amore passato, per ricucire un rapporto o per divertirsi, come spesso accade dall’una e dall’altra parte della busta.

Originario di Treviso, classe 1992, Giovanni Vescovo si era distinto per il suo carattere. È stato infatti il primo a presentarsi davanti alla tronista Sonia Lorenzini, il primo a scendere dalle scale e il primo a essere portato in esterna. A distanza di diverso tempo, quindi, la sua carriera è pronta a ripartire con un nuovo impegno, sempre al fianco di Maria De Filippi.

La nuova stagione televisiva riparte da Tù Sì Que Vales

L’impegno in tv di Maria De Filippi è fatto di certezze. Una stagione già decisa da tempo e che promette sempre molto bene. Si ricomincia così dalla squadra consolidata di Tù Si Que Vales, con Belen ancora alla guida dello show riservato ai talenti più disparati.

Partenza in ritardo, invece, per Uomini e Donne, che ha lasciato spazio alla lunga diretta dei funerali della Regina Elisabetta. L’inizio era infatti previsto per il 19 settembre e, chiaramente, era stata fissata prima della scomparsa della Sovrana britannica. Un giorno appena di attesa per tornare negli studi del programma, in cui sono attesi i personaggi più amati. Prima fra tutti, Gemma Galgani.

È un periodo di grandi impegni per Maria De Filippi, che ha inaugurato la nuova stagione di Amici. Rinnovata la commissione, con il ritorno di Arisa ed Emanuel Lo, mentre Alessandra Celentano è tornata saldamente al suo posto di insegnante di danza classica. Al suo fianco proprio Emanuel Lo (compagno della cantante Giorgia) e Raimondo Todaro, confermato per la seconda stagione consecutiva.

La grande macchina di C’è Posta per Te, invece, è partita in vista della messa in onda fissata per il 2023. La formula è sempre la solita, quella consolidata, con Maria De Filippi padrona di casa perfetta. La squadra si arricchisce così di un nuovo volto: quello di Giovanni Vescovo, il nuovo postino della trasmissione. Una figura chiave, questa, presente fin dalla prima edizione dello show di Canale5.