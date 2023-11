Fonte: Ansa Maurizio Zamboni mentre consegna la posta a Maradona nel 2002

È stato uno tra i più amati in assoluto. Maurizio Zamboni ha ricoperto il ruolo di postino di C’è Posta per Te fin dalla sua prima edizione. Ha visto i cambiamenti, le evoluzioni e ha attinto a piene mani dalla professionalità di Maria De Filippi, alla quale ha rivolto parole bellissime. Lontano dalla tv dal 2019, oggi è tornato alla sua prima grande passione e si occupa di comunicazione. Il ritorno in video è per ora scongiurato ma di quegli anni conserva un ricordo meraviglioso, come ha raccontato in una sua recente intervista.

Cosa fa oggi Maurizio Zamboni

La sua carriera è iniziata come animatore di villaggi turistici e qui è tornato, sotto un’altra veste, dopo la decisione di prendersi una lunga pausa dalla tv. Titolare di un’agenzia di animazione, Maurizio Zamboni è oggi circondato dai giovani e ha realizzato il sogno di trasmettere quello che ha imparato a chi desideri intraprendere la sua stessa carriera. Lo ha raccontato in una lunga intervista concessa a TvBlog, nella quale ha parlato anche del rapporto con Maria De Filippi, una tra le prime a credere in lui.

Maurizio Zamboni è titolare di un’agenzia di animazione che ha fondato con l’amico Antonio Alfieri. Con Anima Vera fa lavorare 150 ragazzi tra estate e inverno ma il suo sogno è quello di estendere le possibilità anche ad animatori maturi, dai 60 ai 70 anni. E ha raccontato: “Il nostro scopo è creare relazioni tra le persone, far nascere delle amicizie. Oggi è tutto più complicato, tutto si è raffreddato, un po’ per i social, un po’ per la pandemia. Ci siamo disabituati a relazionarci, c’è timidezza e maggiore freddezza”.

A Maria De Filippi, invece, deve tutto: “È intelligentissima e molto sensibile. Ha un grande dono: la capacità di sintesi. Riesce a parlare poco senza perdere di autorevolezza. Ha tempi comunicativi eccezionali. Lei e le persone che la affiancano sono straordinarie”. L’idea di introdurre animatori come postini era stata invece di Maurizio Costanzo, che aveva pensato a delle figure che potessero mettere a loro agio i destinatari della posta, naturalmente straniti dalla novità e diffidenti nella maggior parte dei casi.

Fonte: IPA

L’ultima apparizione in tv

Dopo oltre 20 anni di trasmissione, lo storico postino di C’è Posta per Te ha deciso di lasciare il programma per dedicarsi ad altro: “Lasciai poco prima dell’arrivo del Covid. Dopo venti anni di fila sentivo di aver chiuso il cerchio. Ho preferito concentrarmi anche su altre cose”. Zamboni, che è stato anche tronista di Uomini e Donne, è oggi felicemente sposato con Linda, con la quale tiene corsi di comunicazione nella stagione invernale.

E sulla tv, invece, ha detto: “Al momento non c’è più alcun contatto, ma mai dire mai. Seguo molto la tv, occupandomi di comunicazione. Insieme ai social, è uno dei mezzi più potenti in circolazione. È importante seguirla, studiarla, capirla”. C’è Posta per Te è attualmente uno dei programmi di punta di Canale5, con medie di share che toccano anche il 30%. La formula ideata per la consegna della posta, che lui aveva applicato anche nel caso di Diego Armando Maradona, non è mai cambiata.