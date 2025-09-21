Giornalista sviene a Quattro di Sera, “Del Debbio fa finta di niente”: cosa è successo

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fuori programma nel programma Quattro di Sera, condotto da Paolo Del Debbio, dove una giornalista è svenuta in diretta mentre stava realizzando un’intervista. La vicenda ha sollevato moltissime polemiche per via della mancata reazione del conduttore.

Paolo Del Debbio e lo svenimento in diretta: cosa è successo

Ma andiamo con ordine. La giornalista Anna Belotti, che lavora nel programma Quattro di Sera, stava realizzando delle interviste in studio sul tema della crisi di Gaza. Aveva terminato di fare alcune domande ad un ragazzo quando ha iniziato a barcollare, sentendosi male. La scena è stata ripresa dalle telecamere: si vede la Belotti muoversi in avanti, visibilmente spaesata, mentre il giovane di fronte a lei, spaventato, dice: “Oddio, oddio”, cercando di sorreggerla.

La telecamera a quel punto cambia inquadratura e si sposta su Paolo Del Debbio che, immobile al suo leggio, rassicura i telespettatori riguardo quanto accaduto. “Niente, dico al pubblico di non preoccuparsi”, ha commentato il conduttore, senza muoversi dalla sua posizione. Poco dopo ha invitato il pubblico a proseguire nella visione della trasmissione, archiviando quell’episodio. “Stanno sistemando tutto, ha avuto solo un abbassamento di pressione – ha rivelato -. Non preoccupatevi e continuiamo la trasmissione”.

La reazione del conduttore ha scatenato le polemiche su X dove tantissimi utenti l’hanno accusato di essersi dimostrato freddo e impassibile. “Trovo raccapricciante la freddezza e l’indifferenza del conduttore verso la sua collega che collassa a terra”, ha scritto qualcuno. Mentre qualcun altro ha aggiunto: “Il ragazzo ospite mi sembrava sconcertato perché non capiva cosa stesse succedendo e perché la giornalista gli stesse andando addosso, per questo non ha avuto i riflessi pronti per sorreggerla. Del Debbio, invece, empatia zero”.

Come sta la giornalista svenuta a Quattro di Sera

Alla fine della puntata in ogni caso, Paolo Del Debbio ha aggiornato il pubblico riguardo le condizioni di salute Anna Belotti. Il presentatore ha spiegato che durante la diretta spesso si è costretti a stare per diverso tempo in piedi, dunque questi episodi possono accadere. “A parte i vecchietti come me che ci sono abituati, ma può capitare di avere un momento di abbassamento di pressione. Poi la tensione, il clima. Però sta benissimo, sono felicissimo per lei – ha svelato -. Ora c’è un bel weekend in cui sarà obbligata dal sottoscritto al riposo assoluto, in modo che poi la settimana prossima possa tornare a fare le sue interviste”.

Non è la prima volta che Paolo Del Debbio viene coinvolto in una polemica per via di alcune dichiarazioni fatte in diretta. Qualche tempo fa il giornalista era finito nell’occhio del ciclone per via di alcune frasi pronunciate dopo un’intervista a Barbara D’Urso. Nel dettaglio Del Debbio aveva intervistato la presentatrice riguardo il rapporto con Silvio Berlusconi, che all’epoca era scomparso da poco. Al termine della chiacchierata aveva detto: “Appena si passa al servizio, sei autorizzata a piangere quanto vuoi, perché l’hai trattenuto durante tutta l’intervista e ora lo puoi fare liberamente”.

Parole che avevano spiazzato tutti e gli erano costati l’accusa di essersi rivelato insensibile. “Siccome ho visto che era molto emozionata durante tutta l’intervista, ho detto: “Barbara finalmente è finita e puoi versare qualche lacrima”. Qualche idiota ha sostenuto che io volessi oltraggiarla, farle fare una brutta figura”, aveva replicato lui in quell’occasione, chiarendo la sua posizione.